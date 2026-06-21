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Muş'ta iki köy arasında silahlı 'arazi' kavgası: 2 yaralı

Muş'ta iki köy arasında silahlı 'arazi' kavgası: 2 yaralı Haber Videosunu İzle
Muş'ta iki köy arasında silahlı 'arazi' kavgası: 2 yaralı
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Muş’ta merkez ilçeye bağlı Bostankent ve Keçidere köyleri arasında bir süredir devam eden mera anlaşmazlığı silahlı çatışmaya dönüştü; olayda biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralanırken jandarma bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Muş’ta merkez ilçeye bağlı Bostankent köyüne ait olduğu iddia edilen meraların Keçidere köyü sakinleri tarafından kullanılması nedeniyle bir süredir gerginlik yaşayan iki köyün sakinleri arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü.

İKİ KÖY ARASINDA 'ARAZİ' KAVGASI: 1’İ AĞIR, 2 YARALI

Çatışmada Mahsun T. (27) ve Hasan T. (55) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Mahsun T.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

JANDARMA GENİŞ TEDBİRLER ALDI

Olay sonrası köyler arasında yeni bir gerginlik yaşanmaması için jandarma ekipleri geniş çaplı tedbir aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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