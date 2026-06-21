'Kapalılar imha edilsin' diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda başörtülü kadınlara yönelik skandal ifadeler kullanan Hatice Ö. hakkında soruşturma başlattı. Kamuoyunda tepki çeken paylaşımın ardından harekete geçen Başsavcılık, şüpheli hakkında gözaltı talimatı verdi.

"KAPALILAR İMHA EDİLSİN"

Hatice Ö., sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda metroda yaşadığını öne sürdüğü bir olayın ardından başörtülü kadınlara yönelik skandal ifadeler kullandı. Hatice Ö. söz konusu paylaşımında şunları söyledi:

"Az önce metrodan indik. Kızımı sınava getirdim. İnerken kapalı bir tane kadın. Bildiğin cahillik akıyor her yerinden, yobaz. Metrodan inerken binecek kişi bekler. Belli bir kural var. Bu kurala uyacaksın. İneni bekleyeceksin. Çok basit. Kadın bildiğin hanzo. Yanındaki kızı ondan beter barzo. Bir de üstüne el kol hareketi yapıyor. Bineceğim geri metroya. Kıza yazık olacak. Sınava geliyor yazık günah. Ama bildiğim artık tek bir gerçek var. Bütün kapalılar mümkünse kapatılsın. Kapatılsın derken imha şeklinde kapatılsın. Kapalı anlamında kapatılmasın. Geçenlerde bir tane video görmüştüm. Kapalı bir tane kadın havuza giremiyormuş. Giremezsin. Oranın bir kuralı var. Kural neyse uyacaksın. Ben de camiye kapalı giriyorum. Girmek istemiyorum ama giriyorum. Demek ki neymiş? Kurala uyacakmışsın. Kural ne? Havuza, denizi, bikiniyle gireceksin. Kapalılar imha edilsin"

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GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Görüntülerdeki hakaret içerikli paylaşımı yapan kadının isminin Hatice Ö. olduğu tespit edildi. Şahıs hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı. Hatice Ö. hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada "Toplumun huzurunu, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini hedef alan, ayrımcılığı ve nefreti teşvik eden eylem ve söylemlere ilişkin iddiaları titizlikle değerlendirmekte; ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli işlemleri kararlılıkla yürütmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı