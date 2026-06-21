Haberler

"Kapalılar imha edilsin" diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı

'Kapalılar imha edilsin' diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı Haber Videosunu İzle
'Kapalılar imha edilsin' diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Kapalılar imha edilsin" şeklinde paylaşım yapan Hatice Ö. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, kamuoyunda tepki çeken paylaşım nedeniyle şüpheli hakkında gözaltı talimatı verdi.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada başörtülü kadınlara yönelik 'kapalılar imha edilsin' ifadelerini kullanan Hatice Ö. hakkında soruşturma başlattı.
  • Hatice Ö. hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı ve gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda başörtülü kadınlara yönelik skandal ifadeler kullanan Hatice Ö. hakkında soruşturma başlattı. Kamuoyunda tepki çeken paylaşımın ardından harekete geçen Başsavcılık, şüpheli hakkında gözaltı talimatı verdi.

"KAPALILAR İMHA EDİLSİN"

Hatice Ö., sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda metroda yaşadığını öne sürdüğü bir olayın ardından başörtülü kadınlara yönelik skandal ifadeler kullandı. Hatice Ö. söz konusu paylaşımında şunları söyledi:

"Az önce metrodan indik. Kızımı sınava getirdim. İnerken kapalı bir tane kadın. Bildiğin cahillik akıyor her yerinden, yobaz. Metrodan inerken binecek kişi bekler. Belli bir kural var. Bu kurala uyacaksın. İneni bekleyeceksin. Çok basit. Kadın bildiğin hanzo. Yanındaki kızı ondan beter barzo. Bir de üstüne el kol hareketi yapıyor. Bineceğim geri metroya. Kıza yazık olacak. Sınava geliyor yazık günah. Ama bildiğim artık tek bir gerçek var. Bütün kapalılar mümkünse kapatılsın. Kapatılsın derken imha şeklinde kapatılsın. Kapalı anlamında kapatılmasın. Geçenlerde bir tane video görmüştüm. Kapalı bir tane kadın havuza giremiyormuş. Giremezsin. Oranın bir kuralı var. Kural neyse uyacaksın. Ben de camiye kapalı giriyorum. Girmek istemiyorum ama giriyorum. Demek ki neymiş? Kurala uyacakmışsın. Kural ne? Havuza, denizi, bikiniyle gireceksin. Kapalılar imha edilsin"

İlgili Haberler
Site havuzunda tesettür krizi! Yönetici hakkında yakalama emri çıkarıldıSite havuzunda tesettür krizi! Yönetici hakkında yakalama emri çıkarıldı

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Görüntülerdeki hakaret içerikli paylaşımı yapan kadının isminin Hatice Ö. olduğu tespit edildi. Şahıs hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı. Hatice Ö. hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada "Toplumun huzurunu, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini hedef alan, ayrımcılığı ve nefreti teşvik eden eylem ve söylemlere ilişkin iddiaları titizlikle değerlendirmekte; ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli işlemleri kararlılıkla yürütmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMustafa Hanedar:

Merak etmeyin alkollüydüm der hatırlamıyorum der ne dediğimi böyle karakter sorunu var bunlarda

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber! 'Gel gömü var' diye çağırmış

94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber
Malaga, 8 yıl aradan sonra yeniden La Liga'da

Efsane geri döndü! Şampiyonluğun ardından saçlarını böyle feda etti
Sacha Boey'in hayalleri suya düştü! Galatasaray'dan karar

Sacha Boey'in hayalleri suya düştü
Ünlü türkücüye trafikte saldıran şüpheli Ankara'da tutuklandı

Ünlü türkücüye trafikte saldırmanın bedeli ağır oldu!

Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış

Terim'den TFF Başkanı'na yanıt geldi
Simitçinin uyarıları yetmedi! Saniyelerle sınava giremedi

Simitçi sık sık uyardı ama... Birkaç saniyeyle hayalleri kapıda kaldı
Boşanıp babaevine döndü, babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Boşanıp döndüğü evde babası tarafından hunharca katledildi