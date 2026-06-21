Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Dünya Kupası'nda Türkiye-Paraguay maçında hakemin saatini çaldığı iddialarıyla gündeme gelen Paraguaylı futbolcu Matías Galarza hakkındaki gerçek ortaya çıktı. Galarza'nın sahada bulduğu saati kısa süre kolunda taşıdıktan sonra hakem Iván Barton'a teslim ettiği öğrenildi. Dünya Kupası yayınlarında yorumculuk yapan eski Alman hakem Patrick Ittrich "Bir futbolcunun neden böyle bir şey yaptığını anlamıyorum" değerlendirmesinde bulundu.
- 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay-Türkiye maçında hakem Iván Barton'ın saati düştü.
- Paraguaylı futbolcu Matías Galarza, düşen saati yerden alıp birkaç dakika kullandıktan sonra hakeme geri verdi.
- Galarza'nın saati çaldığı iddiası, görüntülerin incelenmesiyle asılsız çıktı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay'ın Türkiye'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada yaşanan ilginç bir olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Paraguaylı futbolcu Matías Galarza'nın hakem Iván Barton'ın saatini çaldığı yönündeki paylaşımlar kısa sürede yayıldı.
Ancak maçın görüntüleri incelendiğinde olayın iddia edildiği gibi olmadığı ortaya çıktı.
GERÇEK BAŞKA ÇIKTI
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım oyuncuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Tarafları ayırmak için araya giren hakem Iván Barton'ın bu sırada kolundaki saatin düştüğü belirtildi.
Sahada saati bulan Matías Galarza'nın saati yerden aldıktan sonra koluna taktığı görüldü. Bu anlar sosyal medyada "hakemin saatini çaldı" yorumlarına neden oldu.
Ancak Paraguaylı futbolcu, saati yalnızca birkaç dakika taşıdıktan sonra hakem Barton'a geri verdi. Hakemin de oyuncuya herhangi bir yaptırım uygulamadığı görüldü.
GOLÜ ATTI, SAAT OLAYIYLA GÜNDEM OLDU
Karşılaşmada Paraguay'a galibiyeti getiren golü atan Galarza, maç sonrasında attığı golden çok saat olayıyla konuşuldu.
Dünya Kupası yayınlarında yorumculuk yapan eski Alman hakem Patrick Ittrich ise yaşananlara şaşırdığını belirterek, "Bir futbolcunun neden böyle bir şey yaptığını anlamıyorum" değerlendirmesinde bulundu.