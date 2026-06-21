Haberler

Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı Haber Videosunu İzle
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Kupası'nda Türkiye-Paraguay maçında hakemin saatini çaldığı iddialarıyla gündeme gelen Paraguaylı futbolcu Matías Galarza hakkındaki gerçek ortaya çıktı. Galarza'nın sahada bulduğu saati kısa süre kolunda taşıdıktan sonra hakem Iván Barton'a teslim ettiği öğrenildi. Dünya Kupası yayınlarında yorumculuk yapan eski Alman hakem Patrick Ittrich "Bir futbolcunun neden böyle bir şey yaptığını anlamıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

  • 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay-Türkiye maçında hakem Iván Barton'ın saati düştü.
  • Paraguaylı futbolcu Matías Galarza, düşen saati yerden alıp birkaç dakika kullandıktan sonra hakeme geri verdi.
  • Galarza'nın saati çaldığı iddiası, görüntülerin incelenmesiyle asılsız çıktı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay'ın Türkiye'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada yaşanan ilginç bir olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Paraguaylı futbolcu Matías Galarza'nın hakem Iván Barton'ın saatini çaldığı yönündeki paylaşımlar kısa sürede yayıldı.

Ancak maçın görüntüleri incelendiğinde olayın iddia edildiği gibi olmadığı ortaya çıktı.

GERÇEK BAŞKA ÇIKTI

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım oyuncuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Tarafları ayırmak için araya giren hakem Iván Barton'ın bu sırada kolundaki saatin düştüğü belirtildi.

Sahada saati bulan Matías Galarza'nın saati yerden aldıktan sonra koluna taktığı görüldü. Bu anlar sosyal medyada "hakemin saatini çaldı" yorumlarına neden oldu.

Ancak Paraguaylı futbolcu, saati yalnızca birkaç dakika taşıdıktan sonra hakem Barton'a geri verdi. Hakemin de oyuncuya herhangi bir yaptırım uygulamadığı görüldü.

GOLÜ ATTI, SAAT OLAYIYLA GÜNDEM OLDU

Karşılaşmada Paraguay'a galibiyeti getiren golü atan Galarza, maç sonrasında attığı golden çok saat olayıyla konuşuldu.

Dünya Kupası yayınlarında yorumculuk yapan eski Alman hakem Patrick Ittrich ise yaşananlara şaşırdığını belirterek, "Bir futbolcunun neden böyle bir şey yaptığını anlamıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre'ye ulaştı

Günlerdir beklenen fotoğraf geldi
İran'dan 6 hafta sonra bir ilk! Harg Adası'ndan ham petrol ihracatı başladı

İran'dan 6 hafta sonra bir ilk
Kapı gıcırtısı cinayetinde yeni görüntü! Cesedin önünde tepki göstermeye devam etmiş

Kapı gıcırtısı cinayetinde herkesi dehşete düşüren yeni görüntü
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGüneşin oğlu:

Deniz undav'ı haber yapın, bizim çocuklara belki örnek olur.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBilal Ulusoy:

Saati koluna taktı bize gol attı bu yüzden elendik desek şikayetci olsak turnuvaya devam edemez miyiz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 dolarla oturdu, 10 milyon dolarla kalktı

5 dolarla geldi, üç dakikada milyoner oldu
Bir istediler, üçüz bebek sahibi oldular: Cumhurbaşkanımızın çağrısını dinledik

10 yıllık hasret böyle bitti: Cumhurbaşkanımızın çağrısını dinledik
Direksiyon başında kalp krizi geçiren tanker sürücüsü hayatını kaybetti

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti
Japonya Tunus'a gol oldu yağdı

Rakibine gol olup yağdılar! Bir takım daha Dünya Kupası'na veda etti
Kulağındaki küpeyi çıkaramayınca sınava alınmadı, okul bahçesinde yere yığıldı

Hayalleri yarım kaldı! Ne yaptıysa olmadı, okulun önünde yere yığıldı
Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, ittifak yapacakları partiyi açıkladı

Fatih Erbakan ittifak yapacakları partiyi açıkladı
Nesli tehlike altındaki Kafkas burunlu engerek dağcıların karşısına çıktı

Türkiye’nin en zehirlisi! Bir anda dağcıların karşısına çıktı
Sokak köpekleri ile ayılar kavga etti! O anlar kamerada

Yok artık dedirten görüntü! Sokak köpekleri ile ayılar kavga etti