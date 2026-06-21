Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay'ın Türkiye'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada yaşanan ilginç bir olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Paraguaylı futbolcu Matías Galarza'nın hakem Iván Barton'ın saatini çaldığı yönündeki paylaşımlar kısa sürede yayıldı.

Ancak maçın görüntüleri incelendiğinde olayın iddia edildiği gibi olmadığı ortaya çıktı.

GERÇEK BAŞKA ÇIKTI

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım oyuncuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Tarafları ayırmak için araya giren hakem Iván Barton'ın bu sırada kolundaki saatin düştüğü belirtildi.

Sahada saati bulan Matías Galarza'nın saati yerden aldıktan sonra koluna taktığı görüldü. Bu anlar sosyal medyada "hakemin saatini çaldı" yorumlarına neden oldu.

Ancak Paraguaylı futbolcu, saati yalnızca birkaç dakika taşıdıktan sonra hakem Barton'a geri verdi. Hakemin de oyuncuya herhangi bir yaptırım uygulamadığı görüldü.

GOLÜ ATTI, SAAT OLAYIYLA GÜNDEM OLDU

Karşılaşmada Paraguay'a galibiyeti getiren golü atan Galarza, maç sonrasında attığı golden çok saat olayıyla konuşuldu.

Dünya Kupası yayınlarında yorumculuk yapan eski Alman hakem Patrick Ittrich ise yaşananlara şaşırdığını belirterek, "Bir futbolcunun neden böyle bir şey yaptığını anlamıyorum" değerlendirmesinde bulundu.