ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan'ı vurdu

ABD ile İran arasında İsviçre'nin Bürgenstock kentinde devam eden kritik görüşmeler, İsrail'in Lübnan'a yönelik yeni saldırılarıyla gölgelendi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın işgal bölgelerinden çekilmeyeceklerini açıklamasının ardından düzenlenen saldırılar, ateşkesin geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİ SÜRERKEN İSRAİL'DEN YENİ HAMLE

ABD ve İran heyetleri İsviçre'de bir araya gelerek Lübnan'daki ateşkes, İran'ın dondurulan varlıkları, yaptırımlar ve nükleer program başlıklarını görüşürken, İsrail'den gelen açıklamalar diplomasinin seyrini zorlaştırdı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın başını çektiği görüşmelerde Lübnan dosyası en kritik gündem maddelerinden biri olarak öne çıkıyor. İran, İsrail'in Lübnan'daki operasyonlarının durdurulmaması halinde anlaşmanın uygulanamayacağını savunuyor.

KATZ: LÜBNAN'DAN ÇEKİLMEYECEĞİZ

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki "güvenlik bölgelerinden" çekilmeyeceğini ve operasyonlarını sürdürmeye devam edeceğini açıkladı. Katz, İsrail'in güvenlik çıkarlarından taviz vermeyeceğini belirterek Lübnan'daki askeri varlığın süreceğini söyledi.

İsrail yönetiminin bu tutumu, ABD ile İran arasında imzalanan ve Lübnan dahil tüm cephelerde çatışmaların sona erdirilmesini öngören mutabakatla çelişen en önemli başlıklardan biri olarak görülüyor.

SALDIRILAR ATEŞKESİ YENİDEN TARTIŞMAYA AÇTI

Katz'ın açıklamalarının ardından İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik yeni saldırılar düzenlediği bildirildi. Son günlerde ilan edilen ateşkeslere rağmen İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların tamamen sona ermediği belirtiliyor. Taraflar karşılıklı olarak ateşkes ihlali suçlamalarında bulunurken, bölgede tansiyon yeniden yükseldi.

İRAN'DAN TEPKİ GELİR Mİ?

İranlı yetkililer görüşmeler öncesinde Lübnan'daki gelişmelerin anlaşmanın kaderini belirleyeceği mesajını vermişti. Tahran yönetimi, İsrail'in saldırılarının sürmesini ABD-İran mutabakatının ihlali olarak değerlendirebileceğini açıkladı.

İran'ın, İsrail'in son saldırılarına nasıl bir karşılık vereceği ve bu gelişmenin İsviçre'deki müzakereleri etkileyip etkilemeyeceği merakla bekleniyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ DE MASADA

Lübnan'daki gerilimin yanı sıra Hürmüz Boğazı'nın durumu da görüşmelerin önemli başlıklarından biri. İran, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını gerekçe göstererek boğazın kapalı tutulduğunu duyururken, ABD tarafı bölgede deniz trafiğinin sürdüğünü savunuyor.

İsviçre'de gece saatlerine kadar sürmesi beklenen görüşmelerin, Orta Doğu'daki kırılgan ateşkes sürecinin geleceğini belirleyebileceği değerlendiriliyor.