Müzakereler sürerken Trump'tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran'ı yok ederiz

İsviçre’de ABD ve İran arasında kritik barış görüşmeleri devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump’tan Orta Doğu’da tansiyonu zirveye çıkaracak çok sert açıklamalar geldi. Fox News’a konuşan Trump, İran müzakere heyetini açıkça tehdit ederek, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması durumunda askeri müdahale sinyali verdi.

"KAHROLASI ÜLKENİZE DÖNEMEZSİNİZ BİLE"

Trump, İranlı yetkililerle yaptığı görüşmenin detaylarını paylaşırken diplomatik teamülleri zorlayan ifadeler kullandı. Hürmüz Boğazı'nın küresel petrol ticareti için kritik önemine dikkat çeken Trump, şu ifadeleri kaydetti:

"Hürmüz Boğazı'nı kapatırlarsa İran'ı yok ederiz. İranlı yetkililere açıkça söyledim: 'Hürmüz'ü kapatırsanız bir ülkeniz kalmaz.' Hatta o s*kin ülkenize bile geri dönemezsiniz. ABD, Hürmüz'deki petrolün yüzde 20'sini alabilir; mecbur kalırsak boğazın kontrolünü tamamen elimize geçiririz."

PEZEŞKİYAN İLE KARŞILIKLI RESTLEŞME

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın "Nükleer zenginleştirme hakkımızdan asla vazgeçmeyeceğiz" yönündeki açıklamalarına da değinen Trump, tehditlerinin dozunu artırdı. Pezeşkiyan'a yanıt veren ABD Başkanı, "Ağzına iyi baksın. Sözlerine dikkat etsin, Tozunu alması lazım, yoksa ülkenin geri kalanını da ele geçiririz" dedi.

60 GÜNLÜK ÜLTİMATOM

İran ile yürütülen müzakereler ve olası bir anlaşma hakkında konuşan Trump, elinde kritik bir süre olduğunu belirtti. Sürecin gidişatına dair elindeki kozları açıklayan Trump, şu sözlerle gözdağı verdi:

"Dün bu İranlılarla yapılan Mutabakat Zaptı sonucunda, 19 milyon varil ham petrol Basra Körfezi'nden çıkış yaptı. İran anlaşması hakkında önümde 60 günlük bir seçenek var. O seçenek süresi dolduktan sonra istediğimi yapabilirim."

İsviçre'deki barış masasında diplomatik çözüm aranırken, Trump'ın bu doğrudan ve sert askeri tehditlerinin ardından İran kanadının nasıl bir hamle yapacağı ve bölgedeki enerji piyasalarının bu gerilime nasıl tepki vereceği büyük bir merak konusu.

Kaynak: Haberler.com