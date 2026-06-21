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Fenerbahçe'yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı

Fenerbahçe'yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Kayseri ziyareti sırasında bir çocukla yaşadığı diyalog yüzleri güldürdü. Çocuğun Fenerbahçeli olduğunu öğrenen Bakan Yumaklı, "Gel bir daha sarılayım sana bu yaşlarda Fenerbahçeli olmak zor" deyip tekrar sarıldı.

  • Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kayseri ziyaretinde bir çocuğun 'gelenek' diyerek elini öpmesine izin verdi.
  • Çocuğun Fenerbahçeli olduğunu öğrenen Bakan Yumaklı, 'Bu yaşlarda Fenerbahçeli olmak zor' diyerek çocuğa tekrar sarıldı.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Kayseri ziyareti sırasında yaşadığı samimi bir diyalog, renkli anlara sahne oldu. Bakan Yumaklı ile genç bir taraftar arasında geçen sohbet, çevrede bulunanların yüzünü güldürdü.

"GELENEK" DEYİP ELİNİ ÖPMEK İSTEDİ

Program kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Yumaklı, kendisini karşılayan kalabalıkla sohbet etti. Bu sırada yanına gelen beyaz gömlekli bir çocuk "gelenek" diyerek ısrarla bakanın elini öpmek istedi. Çocuğun samimi tavrı karşısında elini öptüren Bakan Yumaklı da çocuğun yanaklarını okşayarak sohbet etmeye başladı.

"HANGİ TAKIMLISIN?"

Sohbet sırasında gence hangi takımı tuttuğunu soran Bakan Yumaklı, "Fenerbahçe" cevabını aldı. Bu yanıt üzerine tebessüm eden Yumaklı, genç taraftarı yeniden yanına çekerek dikkat çeken bir espri yaptı.

"BU YAŞLARDA FENERBAHÇELİ OLMAK ZOR"

Genci bir kez daha bağrına basan Bakan Yumaklı, "Gel bir daha sarılayım sana, bu yaşlarda Fenerbahçeli olmak zor" ifadelerini kullandı ve çocuğa tekrar sarıldı. Bakan Yumaklı'nın bu sözleri çevrede bulunanları güldürürken, o anlar kameralara da yansıdı.

YÜZLERİ GÜLÜMSETEN ANLAR

Samimi diyalog kısa sürede ilgi görürken, Bakan Yumaklı ile genç taraftar arasında geçen esprili sohbet futbolseverlerin de dikkatini çekti. Kaydedilen görüntüler, izleyenlerin yüzünü güldüren anlar arasında yer aldı.

Berkan Tayfun
Berkan Tayfun
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