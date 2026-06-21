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Aykut Kocaman'ın ''Alınsın'' dediği isme İsmail Kartal'dan da onay çıktı

Aykut Kocaman'ın ''Alınsın'' dediği isme İsmail Kartal'dan da onay çıktı
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Fenerbahçe'de teknik direktörlük için göreve İsmail Kartal'ın getirilmesiyle transfer çalışmaları devam ediyor. İsmail Kartal'ın son güne kadar göreve getirilmesi beklenen Aykut Kocaman'ın da transferi için rapor hazırladığı Mason Greenwood transferine onay verdiği belirtildi.

Fenerbahçe’de teknik direktörlük için uzun süre Aykut Kocaman ismi ön planda olsa da göreve İsmail Kartal getirildi. İki hocanın transfer raporlarındaki benzerlik ve farklılıklar dikkat çekti.

GREENWOOD'U İSMAİL KARTAL DA İSTİYOR

Aykut Kocaman’ın “Sıkışan maçları açar, çok önemli katkı sağlar. İmkan varsa alınsın” raporu verdiği Mason Greenwood’u İsmail Kartal da istiyor.

MARSILYA'YA TEKLİF YAPILACAK

Bu doğrultuda Fenerbahçe yönetiminin İngiliz kanat oyuncusu için Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'nın kapısını çalmaya hazırlandığı, transferin en uygun maliyetle bitirmeye çalışılacağı belirtildi. 

GUIRASSY İÇİN GERİ ADIM

Öte yandan Kocaman’ın öncelikli talepleri arasında yer alan Serhou Guirassy’den Kartal döneminde geri adım atıldığı, hücumda rotanın Alexander Sörloth’a kırıldığı belirtildi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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