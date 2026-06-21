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Kapı gıcırtısı cinayetinde yeni görüntü! Cesedin önünde tepki göstermeye devam etmiş

Kapı gıcırtısı cinayetinde yeni görüntü! Cesedin önünde tepki göstermeye devam etmiş Haber Videosunu İzle
Kapı gıcırtısı cinayetinde yeni görüntü! Cesedin önünde tepki göstermeye devam etmiş
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Fethiye'de bahçe kapısından çıkan ses nedeniyle başlayan ve bir kişinin hayatını kaybettiği komşu kavgasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde saldırı öncesi ve sonrasında yaşananlar yer alırken, hayatını kaybeden Ramazan Çalışkan'ın cesedinin yanında bulunan kişilerin, "Size o kadar kapıyı yaptırın dedik. Kaç kere söyledik" sözleri dikkat çekti.

  • Muğla Fethiye'de bahçe kapısı gıcırtısı nedeniyle çıkan tartışmada Ramazan Çalışkan hayatını kaybetti, eşi ve kızı yaralandı.
  • Saldırgan Osman Küçükgüzel av tüfeğiyle ateş açtıktan sonra teslim oldu ve tutuklandı.
  • Olay sonrası güvenlik kamerasında, cesedin yanında 'kapıyı yaptırın' sözleriyle tartışmanın devam ettiği görüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bahçe kapısından çıkan ses nedeniyle başlayan tartışmanın cinayetle sonuçlandığı olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir kişinin hayatını kaybettiği, anne ve kızının yaralandığı olayın ardından yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Eldirek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ramazan Çalışkan ile komşusu Osman Küçükgüzel arasında demir bahçe kapısından çıkan ses nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Küçükgüzel, av tüfeğiyle Çalışkan ve ailesine ateş açtı.

Saldırıda Ramazan Çalışkan hayatını kaybederken, eşi Emine Çalışkan ile 13 yaşındaki kızları yaralandı.

CESEDİN BAŞINDA DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Olayla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerde, saldırı öncesi ve sonrasında yaşanan anlar yer aldı. Görüntülerde, hayatını kaybeden Ramazan Çalışkan'ın yerde hareketsiz yattığı sırada çevrede bulunan bazı kişilerin tartışmaya ilişkin konuşmaya devam ettiği duyuldu.

Kameraya yansıyan görüntülerde, "Size o kadar kapıyı yaptırın dedik. Kaç kere söyledik" şeklindeki sözler dikkat çekti.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından evine giderek saklandığı belirlenen Osman Küçükgüzel, jandarma ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaralanan Emine Çalışkan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, kızı E.Ç.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMustafa TekkaleMMM:

Bu çağda bu teknolojide o kapıyı yaptırmak çok kolay. Hem senin hem komşun için.Düşünceli olmak da huzur getirir. Yazık oldu işte

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Haber YorumlarıA B:

Açık hava tımarhanesinden sıradan bir gün yine

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