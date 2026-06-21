İşte İsmail Kartal'ın istediği 3 transfer
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi transferi sonrasında transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik direktör İsmail Kartal, sağ bek, sol bek ve sağ kanat pozisyonlarına takviye istedi.
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine İsmail Kartal getirilirken transfer çalışmaları da hız kazandı. Vedat Muriqi'yi renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın transfer talepleri ortaya çıktı.
İSMAİL KARTAL'IN 3 İSTEĞİ
Aziz Yıldırım yönetimine transfer raporunu sunan İsmail Kartal'ın öncelikli olarak 3 bölgeye transfer istediği aktarıldı. Sabah'a göre; Deneyimli çalıştırıcı İsmail Kartal, transferde sağ bek, sol bek ve sağ kanat takviyesi talep etti.
ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ELEME TURUNDA MURIQI SAHADA
İsmail Kartal'ın 4-2-3-1 dizilişiyle devam etmesi beklenirken, yaklaşık 1 ay sonra oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçında en uç noktada Muriqi'ye şans verileceği vurgulandı. Fenerbahçe'nin diğer forvet transferi için 2026 Dünya Kupası sonrası yeniden gaza basacağı kaydedildi.