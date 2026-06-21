İşte İsmail Kartal'ın istediği 3 transfer

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine İsmail Kartal getirilirken transfer çalışmaları da hız kazandı. Vedat Muriqi'yi renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın transfer talepleri ortaya çıktı.

İSMAİL KARTAL'IN 3 İSTEĞİ

Aziz Yıldırım yönetimine transfer raporunu sunan İsmail Kartal'ın öncelikli olarak 3 bölgeye transfer istediği aktarıldı. Sabah'a göre; Deneyimli çalıştırıcı İsmail Kartal, transferde sağ bek, sol bek ve sağ kanat takviyesi talep etti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ELEME TURUNDA MURIQI SAHADA

İsmail Kartal'ın 4-2-3-1 dizilişiyle devam etmesi beklenirken, yaklaşık 1 ay sonra oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçında en uç noktada Muriqi'ye şans verileceği vurgulandı. Fenerbahçe'nin diğer forvet transferi için 2026 Dünya Kupası sonrası yeniden gaza basacağı kaydedildi.