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Melis Sezen tatilde! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Melis Sezen tatilde! Bikinili pozlarına yorum yağdı
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Son olarak "Delikanlı" dizisinde rol alan Melis Sezen, sezonun sona ermesiyle birlikte tatile çıktı. Deniz ve güneşin tadını çıkaran ünlü oyuncu, bikinili tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı. Sezen'in doğal halleriyle dikkat çeken kareleri kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Başarılı oyuncu Melis Sezen, yoğun çalışma temposunun ardından dinlenmek için tatile çıktı. Son dönemde "Delikanlı" dizisinde rol alan Sezen, sezonun sona ermesiyle birlikte tatilin yolunu tuttu.

Daha önce "Sadakatsiz" dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, son projesinde Mert Ramazan Demir ve Salih Bademci ile kamera karşısına geçmişti. Dizinin final yapmasının ardından sezon yorgunluğunu atmak isteyen Sezen, tatilde dinlenmeyi tercih etti.

TATİL KARELERİNE YOĞUN İLGİ

Deniz kenarında vakit geçiren ve kitap okuyarak dinlenen ünlü oyuncu, tatilinden kareleri takipçileriyle paylaştı. Doğal halleriyle dikkat çeken Sezen'in denizde verdiği pozlar kısa sürede büyük ilgi gördü.

Oyuncunun paylaşımları çok sayıda beğeni ve yorum alırken, hayranları da fotoğraflara yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıIbrahim Yarbey Yarbey:

Cok zor oluyormu bu tür 5. sinif magazin haberleri bulmak? Bize ne kimin nerde hangi bikiniyle tatil yaptigindan?

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Haber YorumlarıBİRİSİ:

Ünlü oyuncumu neyi ile ünlü diyeceğim belli zaten benmi geri kaldım yoksa ben gibi bunu tanımıyanlarda varmıdır

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