Steam'de merakla beklenen kış indirimleri geldi çattı. Birçok kategoride hemen hemen her oyunda indirim yapılan Steam kış indirimlerinde bu indirimi kaçırmamanız gereken oyunları ve kesinlikle oynamanız gereken oyunları sizler için derledik. İşte Steam kış indirimleri oyun öneriş… Detayları haberimizin devamında…

Kış indirimlerinin başlamasıyla beraber oyuncular, uzun süredir almayı istediği veya istek listesine eklediği oyunları indirimle beraber almaya başladı. Ancak, Steam kış indirimlerinde ne alacağını henüz bilmeyen oyuncular için ufak bi liste hazırladık. İşte, Steam kış indirimleri oyun önerisi…

STEAM KIŞ İNDİRİMLERİ OYUN ÖNERİSİ

Elden Ring – 419,30 TL (-%30)

Açık dünya Souls-like türündeki rol yapma oyunu Elden Ring ile Tarnished, yüksel ve zarafetin seni yönlendirmesine izin ver. Elden Ring'in gücünü kullan ve Lands Between'de bir Elden Lord ol.



God of War – 197,40 TL (-%40)

Olimpos Tanrılarından aldığı intikamın üzerinden yıllar geçen Kratos, artık İskandinav Tanrılarının ve canavarlarının diyarında sıradan bir insan olarak yaşıyor. Bu sert ve acımasız dünyada hayatta kalabilmek için savaşmak ve oğluna da aynısını öğretmek zorunda.

Cyberpunk 2077 – 124,50 TL (-%50)

Cyberpunk 2077, karanlık bir gelecekte güç, gösteriş ve vücut modifikasyonu çılgınlığına kapılmış Night City kümekentinde geçen bir açık dünya aksiyon macera hikâyesidir.

Horizon Zero dawn Complete Edition – 108,57 TL (-%67)

Makinelerin yönettiği geleceğin Dünyasındaki gizemleri ortaya çıkarmak için Aloy'un efsanevi görevini deneyimleyin. Bu ödüllü aksiyon rol yapma oyununda avınıza karşı yıkıcı etkiye sahip taktiksel saldırılar düzenleyin ve muazzam bir açık dünyayı keşfedin!

FIFA 23 – 279,99 TL (-%60)

EA SPORTS FIFA 23, daha gerçekçi bir oynanış sunan HyperMotion2 Teknolojisi, lansman sonrası güncellemelerle oyuna eklenecek olan erkekler ve kadınlar FIFA World Cup, kadın kulüp takımlarının eklenmesi, çapraz oyun özellikleri ve daha fazlasıyla Dünyanın Oyununu sahaya çıkarıyor.



Call of Duty Modern Warfare 2 – 934,15 TL (-%15)

Call of Duty: Modern Warfare II ile geri dönen efsanevi Görev Timi 141 Operatörleriyle kendimizi eşi benzeri görülmemiş küresel çatışmaların ortasında buluyoruz. Küçük çaplı ancak yüksek riskli sızma operasyonlarından son derece gizli görevlere kadar birçok harekâtta arkadaşlarınla birlikte kendini savaşın içinde hisset.



Red Dead Redemption 2 – 98,67 TL

175 kez Yılın Oyunu ödülü ve 250 kez tam puan değerlendirme alan Red Dead Redemption 2 yeni çağın şafağında Vahşi Batıda Artur Morgan ve Van der Linde çetesinin hikayesini anlatan görkemli bir onur ve sadakat destanı. Ayrıca, paylaşımlı ve canlı Red Dead Online dünyasına da erişim sağlıyor.

Sekiro Shadows Die Twice – 144,50 TL

Yılın Oyunu - Game Awards 2019 2019'un En İyi Aksiyon Oyunu - IGN Bloodborne ve Dark Souls serisinin yaratıcısı FromSoftware tarafından geliştirilen ödüllü macera oyununda intikama giden yolda emin adımlarla ilerle. İntikamını al. Onurunu geri kazan. Ustalıkla öldür.

Uncharted Legacy of Thieves Collection – 349,30 TL (-%30)

Geçmişleriyle yüzleşip kendi miraslarını inşa eden Nathan Drake ve Chloe Frazer'la kendi ayrı maceralarında oynayın. Bu oyun UNCHARTED 4: Bir Hırsızın Sonu ve UNCHARTED: Kayıp Miras'ı içeriyor.

Marvel's Spider-Man Miles Morales – 374,25 TL (-%25)

Genç Miles Morales bir yandan yeni evine ayak uydurmaya, bir yandan da yeni Spider-Man olmak için ustası Peter Parker'ın izinden gitmeye çalışır. Şiddetli bir güç mücadelesi nedeniyle evi yok olma tehdidiyle karşılaşan Miles, Spider-Man'ın görevini devralarak iyi bir iş çıkarmalıdır.

Marvel's Spider-Man Remastered – 374,25 TL (-%25)

Marvel's Spider-Man Remastered'ın aksiyon dolu orijinal hikâyesinde, Peter Parker ile Spider-Man'in dünyaları çarpışıyor. Marvel'ın New York şehrindeki büyük suçlarla ve simgesel kötü karakterlerle savaşan, deneyimli bir Peter Parker olarak oynayın.

Naraka Bladepoint – 64,99 TL (-%50)

NARAKA: BLADEPOINT dövüş sanatları tarzında yakın çarpışmalar, yerçekimine meydan okuyan hareketler, geniş bir yakın ve menzilli silah koleksiyonu, destansı becerileri olan ve özelleştirilebilir efsanevi kahramanlar ile 60 oyuncuya kadar oynanabilen aksiyon dolu mitolojik bir deneyim sunuyor.

Rust – 206,36 TL (-%33)

Rust'taki tek amaç hayatta kalmaktır. Bunu yapmak için açlık, susuzluk ve soğuk gibi engellerin üstesinden gelmeniz gerekiyor. Ateş yakın. Barınak inşa edin. Et için hayvanları öldürün. Kendinizi diğer oyunculardan koruyun ve et için onları öldürün. Diğer oyuncularla ittifak kurun ve bir kasaba oluşturun. Hayatta kalabilmek için ne gerekiyorsa yapın.

The Witcher 3 Wild Hunt – 11,99 TL (-%80)

Efsanevi kiralık canavar avcısı Rivialı Geralt rolüne bürünün. Savaştan harap olmuş, dört bir yanı canavarlarla kaplı bir kıta, keşfedilmek üzere sizi bekliyor. Sıradaki sözleşmenizse, dünyayı yeniden şekillendirebilecek güçte bir canlı silahı, Kehanetin Çocuğu Ciri'yi bulmak.

Forza Horizon 5 – 389,35 TL (-%35)

Dünyanın en iyi araçlarında sınırsız, eğlenceli sürücülük aks?yonuyla dolu Meksika'nın capcanlı açık dünya manzaralarını keşfedin. Hot Wheels Park'a gidip bugüne kadar tasarlanmış en zorlu pistleri deneyimleyin. Forza Horizon 5 oyunu gerekir, genişletme ayrı satılır.

GTA 5 – 74,69 TL (-%64)

Grand Theft Auto V'in PC sürümü, oyunculara 4k ve ötesinde çözünürlükle ve saniyede 60 kare tazeleme hızıyla Los Santos ve Blaine County dünyasını keşfetme fırsatını sunuyor.

Stray – 128,00 TL (-%20)

Ailesinden kopmuş, yalnız ve kaybolmuş bir sokak kedisi, unutulmuş bir siber şehirden kurtulmak ve eve giden yolu bulmak için antik bir gizemi çözmek zorunda.

Age of Empires IV: Anniversary Edition – 179,40 TL (-%40)

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca oyuncuya eğlenceyi yaşattığı ilk yılını kutlayan ödüllü ve çok satan strateji serisi, sizi dünyayı değiştiren destansı tarihi savaşların merkezine koyan Age of Empires IV: Anniversary Edition ile devam ediyor.

Euro Truck Simulator 2 – 37,25 TL (-%75)

Önemli yüklerinizi kamyonunuzla akıl almaz mesafelere teslim edin, Avrupa'yı bir uçtan uca dolaşırken yolların kralı olun! İngiltere, Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, Türkiye ve pek çok diğer ülkede keşfedilecek düzinelerce şehir var. Dayanıklılık, beceri ve hız sınırlarınız zorlanacak.