Fırat Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Fırat Üniversitesi taban puanları! Fırat Üni bölümleri puanları!
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Fırat Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Fırat Üniversitesi taban puanları! Fırat Üni bölümleri puanları!

Fırat Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Fırat Üniversitesi taban puanları! Fırat Üni bölümleri puanları!
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YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Fırat Üniversitesi oldu. Peki, Fırat Üniversitesi taban puanları kaçtır? Fırat Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Fırat Üniversitesi puanları sizlerle...

Geçen seneye göre Fırat Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Fırat Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Fırat Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Fırat Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Fırat taban puanları kaçtır?

2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI

Fırat Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:

FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği FakültesiSAY9090476,52371493,81169
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi ÖğretmenliğiSAY3031297,71698371,02313
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY5050421,53999470,36630
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)DİL6061388,71587443,34359
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ6060384,32455440,03639
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA6061359,63637395,08729
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf ÖğretmenliğiEA5050357,61218394,11778
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiSÖZ5052351,13767369,20181
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ6060376,40843406,16909
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/BiyolojiSAY2021243,68362276,78291
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/KimyaSAY2021245,56642255,77123
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/MatematikSAY3031271,20166357,55441
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve GenetikSAY5052258,61383315,13410
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriEA3031210,48388270,72284
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisatEA4041216,51887280,29434
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletmeEA4041217,60528340,80875
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/MaliyeEA6062223,63331277,62179
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiEA8082238,01748330,98783
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal HizmetEA6061282,63087334,36860
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyatSÖZ230230318,17836435,15629
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ)SÖZ130134299,25192401,41259
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/GazetecilikSÖZ6062229,31541341,87103
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (İÖ)SÖZ6062208,37700245,55798
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Görsel İletişim TasarımıSÖZ6062237,20953382,87038
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve TanıtımSÖZ6062249,95330355,86811
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)SÖZ6062218,61030286,64202
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve SinemaSÖZ6062240,86911308,71722
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ)SÖZ6062213,03653273,19938
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Alman Dili ve EdebiyatıDİL5052236,41739384,42396
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi/CoğrafyaSÖZ7072282,45441343,32732
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Coğrafya (İÖ)SÖZ6062247,81978298,56237
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Çağdaş Türk Lehçeleri ve EdebiyatlarıSÖZ6059205,33034299,65741
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi/İngiliz Dili ve EdebiyatıDİL7072341,01664383,89495
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi/SosyolojiEA7072229,30806304,50246
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi/TarihSÖZ8082255,58335331,06163
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Tarih (İÖ)SÖZ6062228,92562294,44644
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Türk Dili ve EdebiyatıSÖZ8082281,06270348,54521
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)SÖZ6062247,67582340,65218
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/MimarlıkSAY9093310,02793425,94132
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar MühendisliğiSAY8588318,39026456,94729
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)SAY6567296,24316315,85153
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/BiyomühendislikSAY203293,62601305,47219
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Çevre MühendisliğiSAY201310,59692310,59692
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY8082294,49229395,52739
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY309283,22615292,79391
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat MühendisliğiSAY8059283,23072334,00092
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ)SAY504283,63549345,05215
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine MühendisliğiSAY3011283,27668371,04317
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Mekatronik MühendisliğiSAY308283,95706334,53441
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Yazılım MühendisliğiSAY6060358,71367426,25805
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve DiyetetikSAY7070305,43936431,77473
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/EbelikSAY8080313,75740407,42645
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY7070299,56420345,09294
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/HemşirelikSAY130130352,25089429,61986
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Sivil Havacılık Yüksekokulu/Havacılık Elektrik ve ElektroniğiSAY5051284,88435339,35605
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Sivil Havacılık Yüksekokulu/Uçak Bakım ve OnarımSAY5051303,23832379,82768
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Spor Bilimleri Fakültesi/Spor YöneticiliğiEA6062248,48897346,26075
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Spor Bilimleri Fakültesi/Spor Yöneticiliği (İÖ)EA4041235,04801281,60134
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri MühendisliğiSAY1516213,11380248,03296
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Adli Bilişim MühendisliğiSAY4850307,65417364,40573
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Adli Bilişim Mühendisliği (İÖ)SAY4041289,54354307,31906
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Adli Bilişim Mühendisliği (KKTC Uyruklu)SAY10------
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Adli Bilişim Mühendisliği (M.T.O.K.)SAY124283,26735295,60619
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY3017283,69875322,02284
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/İnşaat MühendisliğiSAY402287,08934299,29513
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Yazılım MühendisliğiSAY7071352,38354446,50827
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Yazılım Mühendisliği (İÖ)SAY6062329,14310384,20853
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Sam Houston State) (Ücretli)SAY2020344,77734419,60134
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.)SAY1819283,66909336,66516
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)SAY1617297,30588315,50310
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp FakültesiSAY190190495,14711525,47752
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Veteriner Fakültesi/Veteriner FakültesiSAY120120371,62823459,72322

Bu taban ve tavan puanları 2020 yılının puanlarıdır. En güncel puanlar bu şekildedir. Henüz 2021 tercihler yapılmadı için bu senenin taban ve tavan puanları açıklanmadı.

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Fırat Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Fırat Üniversitesi taban puanları! Fırat Üni bölümleri puanları! - Haberler
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