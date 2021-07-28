Fırat Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Fırat Üniversitesi taban puanları! Fırat Üni bölümleri puanları!
YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Fırat Üniversitesi oldu. Peki, Fırat Üniversitesi taban puanları kaçtır? Fırat Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Fırat Üniversitesi puanları sizlerle...
Geçen seneye göre Fırat Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Fırat Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Fırat Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Fırat Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Fırat taban puanları kaçtır?
2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.
ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:
"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."
FIRAT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI
Fırat Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi
|SAY
|90
|90
|476,52371
|493,81169
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|30
|31
|297,71698
|371,02313
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|50
|50
|421,53999
|470,36630
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
|DİL
|60
|61
|388,71587
|443,34359
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|60
|384,32455
|440,03639
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60
|61
|359,63637
|395,08729
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|50
|357,61218
|394,11778
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|52
|351,13767
|369,20181
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|60
|376,40843
|406,16909
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Biyoloji
|SAY
|20
|21
|243,68362
|276,78291
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Kimya
|SAY
|20
|21
|245,56642
|255,77123
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Matematik
|SAY
|30
|31
|271,20166
|357,55441
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|50
|52
|258,61383
|315,13410
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|EA
|30
|31
|210,48388
|270,72284
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat
|EA
|40
|41
|216,51887
|280,29434
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme
|EA
|40
|41
|217,60528
|340,80875
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye
|EA
|60
|62
|223,63331
|277,62179
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|80
|82
|238,01748
|330,98783
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet
|EA
|60
|61
|282,63087
|334,36860
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat
|SÖZ
|230
|230
|318,17836
|435,15629
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ)
|SÖZ
|130
|134
|299,25192
|401,41259
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik
|SÖZ
|60
|62
|229,31541
|341,87103
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (İÖ)
|SÖZ
|60
|62
|208,37700
|245,55798
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Görsel İletişim Tasarımı
|SÖZ
|60
|62
|237,20953
|382,87038
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|60
|62
|249,95330
|355,86811
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
|SÖZ
|60
|62
|218,61030
|286,64202
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema
|SÖZ
|60
|62
|240,86911
|308,71722
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ)
|SÖZ
|60
|62
|213,03653
|273,19938
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Alman Dili ve Edebiyatı
|DİL
|50
|52
|236,41739
|384,42396
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Coğrafya
|SÖZ
|70
|72
|282,45441
|343,32732
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Coğrafya (İÖ)
|SÖZ
|60
|62
|247,81978
|298,56237
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
|SÖZ
|60
|59
|205,33034
|299,65741
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı
|DİL
|70
|72
|341,01664
|383,89495
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Sosyoloji
|EA
|70
|72
|229,30806
|304,50246
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Tarih
|SÖZ
|80
|82
|255,58335
|331,06163
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Tarih (İÖ)
|SÖZ
|60
|62
|228,92562
|294,44644
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80
|82
|281,06270
|348,54521
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
|SÖZ
|60
|62
|247,67582
|340,65218
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık
|SAY
|90
|93
|310,02793
|425,94132
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|85
|88
|318,39026
|456,94729
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|65
|67
|296,24316
|315,85153
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Biyomühendislik
|SAY
|20
|3
|293,62601
|305,47219
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği
|SAY
|20
|1
|310,59692
|310,59692
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|80
|82
|294,49229
|395,52739
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|30
|9
|283,22615
|292,79391
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği
|SAY
|80
|59
|283,23072
|334,00092
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|50
|4
|283,63549
|345,05215
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği
|SAY
|30
|11
|283,27668
|371,04317
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|30
|8
|283,95706
|334,53441
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Yazılım Mühendisliği
|SAY
|60
|60
|358,71367
|426,25805
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik
|SAY
|70
|70
|305,43936
|431,77473
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik
|SAY
|80
|80
|313,75740
|407,42645
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
|SAY
|70
|70
|299,56420
|345,09294
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik
|SAY
|130
|130
|352,25089
|429,61986
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Sivil Havacılık Yüksekokulu/Havacılık Elektrik ve Elektroniği
|SAY
|50
|51
|284,88435
|339,35605
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Sivil Havacılık Yüksekokulu/Uçak Bakım ve Onarım
|SAY
|50
|51
|303,23832
|379,82768
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Spor Bilimleri Fakültesi/Spor Yöneticiliği
|EA
|60
|62
|248,48897
|346,26075
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Spor Bilimleri Fakültesi/Spor Yöneticiliği (İÖ)
|EA
|40
|41
|235,04801
|281,60134
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Mühendisliği
|SAY
|15
|16
|213,11380
|248,03296
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Adli Bilişim Mühendisliği
|SAY
|48
|50
|307,65417
|364,40573
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Adli Bilişim Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|40
|41
|289,54354
|307,31906
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Adli Bilişim Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1
|0
|---
|---
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Adli Bilişim Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|12
|4
|283,26735
|295,60619
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|30
|17
|283,69875
|322,02284
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/İnşaat Mühendisliği
|SAY
|40
|2
|287,08934
|299,29513
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Yazılım Mühendisliği
|SAY
|70
|71
|352,38354
|446,50827
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Yazılım Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|60
|62
|329,14310
|384,20853
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Sam Houston State) (Ücretli)
|SAY
|20
|20
|344,77734
|419,60134
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|18
|19
|283,66909
|336,66516
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)
|SAY
|16
|17
|297,30588
|315,50310
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi
|SAY
|190
|190
|495,14711
|525,47752
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Veteriner Fakültesi/Veteriner Fakültesi
|SAY
|120
|120
|371,62823
|459,72322
Bu taban ve tavan puanları 2020 yılının puanlarıdır. En güncel puanlar bu şekildedir. Henüz 2021 tercihler yapılmadı için bu senenin taban ve tavan puanları açıklanmadı.