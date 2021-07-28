Fırat Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Fırat Üniversitesi taban puanları! Fırat Üni bölümleri puanları!

YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Fırat Üniversitesi oldu. Peki, Fırat Üniversitesi taban puanları kaçtır? Fırat Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Fırat Üniversitesi puanları sizlerle...

Geçen seneye göre Fırat Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Fırat Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Fırat Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Fırat Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Fırat taban puanları kaçtır?

2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI

Fırat Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:

FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi SAY 90 90 476,52371 493,81169 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30 31 297,71698 371,02313 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50 50 421,53999 470,36630 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 60 61 388,71587 443,34359 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 60 384,32455 440,03639 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60 61 359,63637 395,08729 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği EA 50 50 357,61218 394,11778 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50 52 351,13767 369,20181 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 60 376,40843 406,16909 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Biyoloji SAY 20 21 243,68362 276,78291 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Kimya SAY 20 21 245,56642 255,77123 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Matematik SAY 30 31 271,20166 357,55441 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 50 52 258,61383 315,13410 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 30 31 210,48388 270,72284 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat EA 40 41 216,51887 280,29434 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme EA 40 41 217,60528 340,80875 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye EA 60 62 223,63331 277,62179 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 80 82 238,01748 330,98783 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet EA 60 61 282,63087 334,36860 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 230 230 318,17836 435,15629 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 130 134 299,25192 401,41259 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik SÖZ 60 62 229,31541 341,87103 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (İÖ) SÖZ 60 62 208,37700 245,55798 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 60 62 237,20953 382,87038 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 60 62 249,95330 355,86811 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ 60 62 218,61030 286,64202 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 60 62 240,86911 308,71722 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) SÖZ 60 62 213,03653 273,19938 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Alman Dili ve Edebiyatı DİL 50 52 236,41739 384,42396 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Coğrafya SÖZ 70 72 282,45441 343,32732 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Coğrafya (İÖ) SÖZ 60 62 247,81978 298,56237 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 60 59 205,33034 299,65741 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 70 72 341,01664 383,89495 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Sosyoloji EA 70 72 229,30806 304,50246 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Tarih SÖZ 80 82 255,58335 331,06163 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Tarih (İÖ) SÖZ 60 62 228,92562 294,44644 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80 82 281,06270 348,54521 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60 62 247,67582 340,65218 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık SAY 90 93 310,02793 425,94132 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği SAY 85 88 318,39026 456,94729 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 65 67 296,24316 315,85153 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Biyomühendislik SAY 20 3 293,62601 305,47219 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği SAY 20 1 310,59692 310,59692 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80 82 294,49229 395,52739 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 30 9 283,22615 292,79391 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği SAY 80 59 283,23072 334,00092 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 50 4 283,63549 345,05215 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği SAY 30 11 283,27668 371,04317 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği SAY 30 8 283,95706 334,53441 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Yazılım Mühendisliği SAY 60 60 358,71367 426,25805 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik SAY 70 70 305,43936 431,77473 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik SAY 80 80 313,75740 407,42645 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 70 70 299,56420 345,09294 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 130 130 352,25089 429,61986 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Sivil Havacılık Yüksekokulu/Havacılık Elektrik ve Elektroniği SAY 50 51 284,88435 339,35605 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Sivil Havacılık Yüksekokulu/Uçak Bakım ve Onarım SAY 50 51 303,23832 379,82768 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Spor Bilimleri Fakültesi/Spor Yöneticiliği EA 60 62 248,48897 346,26075 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Spor Bilimleri Fakültesi/Spor Yöneticiliği (İÖ) EA 40 41 235,04801 281,60134 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Mühendisliği SAY 15 16 213,11380 248,03296 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Adli Bilişim Mühendisliği SAY 48 50 307,65417 364,40573 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Adli Bilişim Mühendisliği (İÖ) SAY 40 41 289,54354 307,31906 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Adli Bilişim Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1 0 --- --- FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Adli Bilişim Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 12 4 283,26735 295,60619 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 30 17 283,69875 322,02284 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/İnşaat Mühendisliği SAY 40 2 287,08934 299,29513 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Yazılım Mühendisliği SAY 70 71 352,38354 446,50827 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Yazılım Mühendisliği (İÖ) SAY 60 62 329,14310 384,20853 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Sam Houston State) (Ücretli) SAY 20 20 344,77734 419,60134 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 18 19 283,66909 336,66516 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) SAY 16 17 297,30588 315,50310 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi SAY 190 190 495,14711 525,47752 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Veteriner Fakültesi/Veteriner Fakültesi SAY 120 120 371,62823 459,72322

Bu taban ve tavan puanları 2020 yılının puanlarıdır. En güncel puanlar bu şekildedir. Henüz 2021 tercihler yapılmadı için bu senenin taban ve tavan puanları açıklanmadı.

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