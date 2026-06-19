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Bahçeli de şaşkın! Önce şiir okudu sonra ulumaya başladı

Bahçeli de şaşkın! Önce şiir okudu sonra ulumaya başladı Haber Videosunu İzle
Bahçeli de şaşkın! Önce şiir okudu sonra ulumaya başladı
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MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret eden ilkokul öğrencisi, okuduğu şiirin ardından bir anda kurt gibi uluyunca odada eğlenceli anlar yaşandı. Küçük çocuğun şiirindeki bir dizeye esprili bir dille müdahale eden Bahçeli'nin, "Burayı değiştir, ülkücüler kaçmaz" sözleri yüzleri güldürdü.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, makamında oldukça sıra dışı ve renkli bir konuğu ağırladı. Kendisini ziyaret eden bir ilkokul öğrencisi, Bahçeli’ye kendi yazdığı şiiri okudu. Şiirin ardından yaşananlar ise odadakilere keyifli anlar yaşattı.

Küçük öğrencinin Bahçeli’nin karşısında heyecanla okuduğu şiirde şu dizeler yer aldı:

"Kurt uykudan uyanmış,

Ulumaya başlamış.

Uçak olup uçalım,

Uzak yerlere kaçalım."

ŞİİRİ BİTİRDİ, KURT GİBİ ULUDU

Şiirinin son dizelerini okuyan ilkokul öğrencisi, finali beklenmedik bir hareketle yaptı. Şiir biter bitmez bir anda kurt gibi ulumaya başlayan küçük çocuk, odada eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.

BAHÇELİ’DEN GÜLÜMSETEN DÜZELTME

Yaşanan bu tatlı sürpriz karşısında kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan MHP Lideri Devlet Bahçeli, durumu tebessümle karşıladı. Şiirdeki bir ifadeye dikkat çeken Bahçeli, esprili bir dille araya girerek, "Burayı değiştir, ülkücüler kaçmaz" dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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