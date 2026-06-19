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'Sahte doktor'un inşaatta usta, tamirhanede kaportacı olduğu ortaya çıktı

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, kendisini doktor olarak tanıtarak ruhsatsız şekilde bel fıtığı ve kırık-çıkık tedavisi yapan Mahmut Y. jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin asıl mesleğinin kalıp ve kaporta ustası olduğu ortaya çıktı.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, kendisini doktor olarak tanıtıp, ruhsatsız şekilde bel fıtığı ile kırık-çıkık tedavisi yapan Mahmut Y., gözaltına alındı. Şüphelinin inşaatta kalıp ustası, tamircide ise kaporta ustası olduğu öğrenildi.

Akçakale Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ruhsatsız olarak sağlık hizmeti verildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, Mahmut Y.'nin herhangi bir tıbbi yetkisi bulunmamasına rağmen kendisini doktor olarak tanıttığı ve iş yerini muayenehane gibi kullanıp bel fıtığı ile kırık-çıkık tedavisi uyguladığı belirlendi. Düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, iş yerindeki aramalarda çok sayıda tıbbi malzeme, tedavi aparatı ve bitkisel ilaç ele geçirildi. Mahmut Y.'nin gündüzleri inşaatlarda kalıp ustası olarak çalıştığı, zaman zaman da kaportacılık yaptığı, boş zamanlarında ise söz konusu iş yerinde hasta kabul ettiği öğrenildi.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, ruhsatsız sağlık hizmeti verdiği tespit edilen iş yerine yönelik operasyonun başarıyla gerçekleştirildiği belirtilerek, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Gözaltına alınan Mahmut Y.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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