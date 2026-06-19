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Erkek arkadaşı arabada saklandı, genç kız yılanı çıplak elle taşıdı

Erkek arkadaşı arabada saklandı, genç kız yılanı çıplak elle taşıdı Haber Videosunu İzle
Erkek arkadaşı arabada saklandı, genç kız yılanı çıplak elle taşıdı
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Yolda karşılarına çıkan devasa yılan karşısında erkek arkadaşı araçtan çıkmaya cesaret edemezken, genç bir kadın arabadan inerek dev sürüngeni çıplak elleriyle yol kenarına taşıdı. O anlara ait görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırarken, kadının soğukkanlılığı büyük takdir topladı.

Doğal yaşamın günlük hayata sürpriz bir şekilde dahil olduğu anlar, bazen inanılmaz sahnelere neden oluyor. Son olarak sosyal medyaya düşen ve kısa sürede viral olan bir görüntü, izleyenlerin adeta nefesini kesti. Yolda seyir halindeki bir çiftin karşısına çıkan devasa yılan inanılmaz anlara sahne oldu.

ERKEK ARKADAŞI ARAÇTAN ÇIKMAYA CESARET EDEMEDİ

Olay, ıssız bir yolda seyir halindeki çiftin, yolun tam ortasında yatan devasa yılanı fark edip araçlarını durdurmasıyla başladı. Sürüngenin büyüklüğü karşısında dehşete düşen erkek, güvenli bölge olan araçta kalmayı tercih ederek dışarı adım atmadı. Ancak yanındaki kız arkadaşının tepkisi hiç de beklenildiği gibi olmadı.

ÇIPLAK ELLERİYLE YOL KENARINA TAŞIDI

Erkek arkadaşının aksine son derece soğukkanlı ve cesur davranan genç kadın, hiç tereddüt etmeden araçtan indi. Yerdeki dev yılanın yanına yavaşça yaklaşan kadın, hayvanı ustalıkla kavrayarak havaya kaldırdı. Sürüngenin boyutuna aldırış etmeyen cesur kadın, yılanı ezilmekten kurtararak yol kenarındaki güvenli otluk alana doğru taşıdı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Birçok kişi kadının cesaretini ayakta alkışlarken, araçta bekleyen erkek arkadaş ise esprilerin hedefi oldu. Görüntülerin altına, "Erkek arkadaşı muhtemelen kapıları içeriden kilitlemiştir", "Gerçek kahramanlar pelerin takmaz, yılan taşır" ve "İlişkideki maskülen enerji yer değiştirmiş" şeklinde binlerce eğlenceli yorum yapıldı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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