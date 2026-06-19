Haberler

CHP'nin kalesi İzmir'de tansiyon çok yüksek! İki grup birbirine girdi

CHP'nin kalesi İzmir'de tansiyon çok yüksek! İki grup birbirine girdi Haber Videosunu İzle
CHP'nin kalesi İzmir'de tansiyon çok yüksek! İki grup birbirine girdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün görevden alınarak yerine Utku Gümrükçü'nün atanması, parti binasını karıştırdı. Görevden alınan Güç'ün taraftarları il binasında nöbet tutarken, yeni başkana tebrik çiçeği getiren partililerle yaşanan tartışma arbedeye dönüştü. Gerginlik, yeni yönetimi destekleyenlerin binadan çıkarılmasıyla son buldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı, kurultay sürecinin ardından 'mutlak butlan' kararıyla yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla sarsıldı. Toplantının ardından İzmir İl Başkanı Çağatay Güç görevden alınırken, yerine eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü atandı. Bu karar, İzmir örgütünde tansiyonu zirveye çıkardı.

GÖREVDEN ALINAN BAŞKAN "İL BİNASINDA" NÖBET BAŞLATTI

Görevden alma kararını kabul etmeyen eski İl Başkanı Çağatay Güç, dün itibarıyla destekçileriyle birlikte il başkanlığı binasına gelerek adeta bir "koltuk nöbeti" başlattı. Binadan ayrılmayan Güç ve beraberindekiler, karara tepkilerini sürdürdü.

TEBRİK ÇİÇEĞİ GERGİNLİĞİN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Bugün ise il binasında korkulan gerginlik yaşandı. Göreve yeni atanan Utku Gümrükçü'yü tebrik etmek ve çiçek vermek amacıyla parti binasına gelen bir grup partili, içeride nöbet tutan Çağatay Güç destekçileriyle karşı karşıya geldi. İki grup arasında başlayan sözlü sataşmalar, kısa sürede tansiyonun yükselmesiyle hararetli bir tartışmaya ve arbedeye dönüştü.

YENİ BAŞKANIN DESTEKÇİLERİ BİNADAN ÇIKARILDI

Makam odası ve koridorlara taşan gerginlik, eski başkan Çağatay Güç’e destek veren kalabalığın ağırlığını koymasıyla son buldu. Gümrükçü’ye destek için çiçek getiren partililer, diğer grup tarafından binadan dışarı çıkarıldı. İl binasındaki soğuk savaş ve yeni yönetim ile eski yönetim arasındaki kriz tırmanmaya devam ederken, genel merkezin İzmir'deki bu kaosa nasıl bir müdahalede bulunacağı merak konusu oldu. Siyaset kulisleri, İzmir'deki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak

Türkiye'nin en uzunu ve en hızlısı! Erdoğan açtı, 43 gün ücretsiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo

Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo

Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı

Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe
Erdoğan'dan Türkiye-Paraguay maçı öncesi uyarı: Gençleri rahatsız etmeyin

Milli maça saatler kala açık açık uyardı: Sakın

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi

Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Vedat'ın ardından bir golcü daha

Aziz Yıldırım çıldırdı! Vedat'ın ardından bir golcü daha
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge

Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakandan valiliklere genelge
Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet'in elini öptü

Tahliye sonrası evine gelen Cübbeli Ahmet'i böyle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Terörsüz Türkiye yasası için süreç hızlandı

Ankara'da baş döndüren trafik! Erdoğan talimat verdi: Hızlandırın
Acun Ilıcalı'nın ilk transferi Süper Lig devinden

İlk transferi Süper Lig devinden
Ünlü şarkıcı, hayranlarının konserlerde en ön sırada olmak için yaptığı iğrenç alışkanlığı açıkladı

Ünlü şarkıcı hayranlarının konserlerdeki iğrenç alışkanlığını açıkladı