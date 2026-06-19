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Acun Ilıcalı'nın takımı lige dev maçla başlıyor! İlk rakip korkutucu

Acun Ilıcalı'nın takımı lige dev maçla başlıyor! İlk rakip korkutucu
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier League'deki ilk hafta maçında Manchester United ile karşılaşacak. İngiliz ekibi, yeni sezona dev bir rakip karşısında başlayacak.

Premier League'e yükselerek büyük başarı yakalayan Hull City'yi yeni sezonda zorlu bir başlangıç bekliyor.  Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, Premier League'in ilk haftasında Manchester United ile karşılaşacak.

GÖZLER İLK HAFTADA

Ligin en köklü kulüplerinden biri olan Manchester United karşısında alınacak sonuç, Hull City'nin sezona bakışını da doğrudan etkileyecek. Futbolseverler, Premier League'e geri dönen Hull City'nin dev rakibi karşısında nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor.

ACUN ILICALI'NIN HEDEFİ KALICI OLMAK

Premier League bileti aldıktan sonra kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Hull City, ilk sezonunda ligde kalıcı olmayı hedefliyor. Manchester United karşılaşması ise sarı-siyahlılar için sezonun en dikkat çekici açılış maçlarından biri olacak.

Premier Lig’in 2026-2027 sezonun ilk haftasının programı şu şekilde:

21 Ağustos Cuma

  • Arsenal - Coventry City

22 Ağustos Cumartesi

  • Brentford - Tottenham
  • Everton - Crystal Palace
  • Hull City - Manchester United
  • Ipswich Town - Sunderland
  • Nottingham Forest - Leeds United

23 Ağustos Pazar

  • Brighton & Hove Albion - Aston Villa
  • Manchester City - Bournemouth
  • Newcastle United - Liverpool

24 Ağustos Pazartesi

  • Fulham - Chelsea
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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