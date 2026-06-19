Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP’den istifa etti
Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'den istifa etti. Özcan mektubunda, "Birlikte kazandığımız 6 seçimde beni hiç yalnız bırakmayan tüm yol arkadaşlarımı hasretle kucaklıyorum. Ben onların başını öne eğecek, gözlerini kızartacak bir hata yapmadım. O yüzden herkesten helallik talep ediyor, gözyaşları içinde işgal altındaki baba evinden ayrıldığımı paylaşıyorum. Allah bizlere yeniden aynı hedefe birlikte yürümeyi nasip etsin!" ifadelerini kullandı.
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