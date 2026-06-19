Özgür Özel, Sahaya İniyor... Özel, Miting Yapmayacak, Vatandaşlarla Doğrudan Temas Kuracak

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından yol haritasını şekillendirmeye çalışırken, bu süreçte geniş katılımlı mitingler yerine, dün Ankara Ulus'ta bugün Denizli'de olduğu gibi esnaf ziyaretleri, pazar yeri ziyaretleri gibi vatandaşlarla doğrudan temas kurabileceği etkinliklere ağırlık verme kararı aldı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "mutlak butlan" kararı sonrası yaşananlar ve CHP Genel Merkezi'ne yönelik polis müdahalesinin ardından önümüzdeki günlerde geniş katılımlı mitingler yerine il ve ilçelerde esnaf ziyaretleri, pazar yeri ziyaretleri gibi vatandaşlarla birebir temas kurabileceği etkinliklere ağırlık verecek.

ANKA Haber Ajansı'nın aldığı bilgilere göre Özel, dün Ankara Ulus'ta bugün Denizli'de olduğu gibi farklı il ve ilçelerde vatandaşlarla doğrudan temas kuracağı programlar yapacak. Bu çerçevede, esnaf ziyaretleri, pazar yeri ve kahvehane ziyaretlerine ağırlık verecek olan Özel, gençlerle ve vatandaşlarla halk buluşmaları da yapacak.

Özel yarın'da Burdur'un Yeşilova, Çavdır, Çeltikçi ve Bucak ilçeleri ile Merkez ilçede farklı vesilelerle vatandaşlarla bir araya gelecek.

Kaynak: ANKA