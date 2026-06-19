Rakamlar güncellendi! Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin

ABD’li dev yatırım bankası Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikalarına yönelik beklentilerini değiştirmesiyle birlikte altın fiyatı tahminlerinde çok sert bir indirime gitti. Banka, Fed’in 2026 yılı genelinde faiz indirimi yapacağına dair beklentisini rafa kaldırdığını açıklayarak küresel emtia piyasalarında taşları yerinden oynattı.

ARALIK AYI HEDEFİ 5.400 DOLARDAN 4.900 DOLARA İNDİ

Goldman Sachs tarafından yayımlanan son analiz raporunda, daha önce ons başına 5.400 dolar olarak açıklanan aralık ayı altın fiyatı hedefi, 500 dolar birden düşürülerek 4.900 dolara revize edildi.

Banka analistleri Lina Thomas ve Daan Struyven imzasıyla yayımlanan yatırımcı notunda, yeni hedef seviyenin aslında altının yılın ikinci yarısında da yükseliş trendini koruyacağına işaret ettiği, ancak bu yükseliş ivmesinin Fed'in faiz patikası nedeniyle daha önce öngörülenden çok daha sınırlı kalmasının beklendiği vurgulandı.

ALTIN VE GÜMÜŞTE DÜŞÜŞ TRENDİ

Gelişmelerin ardından küresel ve yerel piyasalarda değerli metaller güne satıcılı bir seyirle başladı.

Piyasalarda son durum (TSİ 08.25 itibarıyla):

Ons Altın : Küresel piyasalarda düşüş trendine girerek 4.130 dolar seviyesine geri çekildi.

: Küresel piyasalarda düşüş trendine girerek 4.130 dolar seviyesine geri çekildi. Gram Altın: İç piyasada serbest piyasa koşullarında 6.166 TL seviyesinden işlem görüyor.

Ons Gümüş: Değer kaybından etkilenen bir diğer metal olan gümüşün onsu 63,46 dolara geriledi.

Gram Gümüş: İç piyasada gümüşün gramı 94,69 TL seviyesinde hareketleniyor.

Analistler, Fed'in yüksek faiz ortamını beklenenden daha uzun süre koruyacağına yönelik sinyallerin önümüzdeki süreçte de emtia fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam edebileceğini belirtiyor.

BARIŞ UMUDU ALTINI DESTEKLEMİŞTİ

Piyasalarda geçtiğimiz günlerde ABD ile İran arasında uzlaşmaya varıldığına yönelik haber akışı iyimserliği artırmıştı. Tarafların anlaştığını duyurması ve enerji arzına ilişkin endişelerin azalmasıyla petrol fiyatları gerilerken, yatırımcılar da enflasyon baskısının hafifleyebileceğini fiyatlamaya başlamıştı. Bu süreçten destek bulan altın, kayıplarını telafi ederek yükselişe geçmişti. Özellikle barış anlaşmasının resmileşeceğine yönelik beklentiler, güvenli liman talebinden çok faiz görünümü üzerinden altın fiyatlarını yukarı taşımıştı.

GÖRÜŞMELERİN İPTALİ DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Ancak bugün yapılması beklenen görüşmelerin iptal edilmesiyle birlikte piyasalarda yeni bir belirsizlik dönemi başladı. Dün günü 6 bin 342 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, bugün 6 bin 154 liraya kadar geriledi. Altının gramı saat 09.00 itibarıyla 6.182 liradan işlem görüyor. Ons altın ise 100 dolardan fazla düşüşle 4 bin 138 dolar seviyesinde bulunuyor.