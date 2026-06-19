Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiri
İstanbul'daki metro açılış töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Erdoğan açıklamasında "Muhalefet, meselelere Türkiye merkezli bakmayı bir türlü başaramadı. Son seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza çıkan zat Amerikan uzman ithal etmekte aradı" ifadelerine yer verdi.
İstanbul'da Halkalı-Arnavutköy Hattı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı. 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını açıklayan Erdoğan, isim vermeden mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.
"ADAY OLARAK KARŞIMIZA ÇIKAN ZAT..."
"Muhalefet, meselelere Türkiye merkezli bakmayı bir türlü başaramadı" diyerek söze başlayan Erdoğan, "Son seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza çıkan zat Amerikan uzman ithal etmekte aradı" ifadelerine yer verdi.