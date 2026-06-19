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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiri Haber Videosunu İzle
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiri
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İstanbul'daki metro açılış töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Erdoğan açıklamasında "Muhalefet, meselelere Türkiye merkezli bakmayı bir türlü başaramadı. Son seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza çıkan zat Amerikan uzman ithal etmekte aradı" ifadelerine yer verdi.

İstanbul'da Halkalı-Arnavutköy Hattı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı. 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını açıklayan Erdoğan, isim vermeden mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. 

"ADAY OLARAK KARŞIMIZA ÇIKAN ZAT..."

"Muhalefet, meselelere Türkiye merkezli bakmayı bir türlü başaramadı" diyerek söze başlayan Erdoğan, "Son seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza çıkan zat Amerikan uzman ithal etmekte aradı" ifadelerine yer verdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak

Türkiye'nin en uzunu ve en hızlısı! Erdoğan açtı, 43 gün ücretsiz
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