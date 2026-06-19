İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den genelge! Meydanlarda milli maç için dev ekranlar kurulmayacak

Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca öğrencinin üniversite hayali için ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) heyecanı ile A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası mücadelesi aynı hafta sonuna denk gelince, İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS maratonu öncesinde ve sırasında öğrencilerin olumsuz etkilenmemesi için 81 ilin valiliğine özel bir genelge gönderdi. Alınan karara göre; gürültü kirliliğini ve oluşabilecek trafik yoğunluğunu engellemek amacıyla sokaklarda, parklarda veya kent meydanlarında toplu maç izleme etkinliklerine ve dev ekran kurulumlarına müsaade edilmeyecek.

BELEDİYELERDEN PEŞ PEŞE İPTAL KARARLARI GELDİ

Bakan Çiftçi'nin valiliklere ilettiği bu kesin talimatın ardından, yerel yönetimler de A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay ile oynayacağı kritik grup maçı için planladıkları açık hava organizasyonlarını iptal etmeye başladı.

Öğrencilerin sınav öncesi sessiz ve huzurlu bir gece geçirebilmeleri adına art arda resmi açıklamalar yapan İzmir, Samsun, Denizli ve Uşak belediyeleri, kent meydanlarındaki dev ekran yayınlarını tamamen iptal ettiklerini kamuoyuna duyurdu.

SINAV İÇİN GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İçişleri Bakanı Çiftçi, dev ekran yasağının yanı sıra hafta sonu uygulanacak sınav güvenliğine dair de çarpıcı veriler paylaştı. Sınav binaları ve çevresinde güvenlik, trafik ve gürültüye ilişkin tüm tedbirlerin en üst seviyede alınacağını vurgulayan Bakan Çiftçi, ülke genelindeki hazırlıkları şu rakamlarla özetledi:

Sınava Girecek Aday Sayısı: 2 milyon 425 bin 560

Sınav Yapılacak Okul Sayısı: 11 bin 883

Görevli Personel Sayısı: 44 bin 886

Sahadaki Ekip Sayısı: 6 bin 907

NE OLMUŞTU?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS oturumları, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamındaki önemli karşılaşmasıyla aynı günlere denk gelmişti.

Turnuvanın başından bu yana pek çok ilde, yerel yönetimler tarafından kurulan dev ekranlarda binlerce vatandaşın katılımıyla büyük bir coşku yaşanıyordu. Ancak İçişleri Bakanlığı, cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilecek sınav öncesinde yaşanabilecek coşkunun ve gürültünün öğrencilerin motivasyonunu, uyku düzenini ve dikkatini dağıtacağı gerekçesiyle bu hafta sonu için etkinliklere kısıtlama getirme kararı aldı.

Kaynak: Haberler.com