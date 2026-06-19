Haberler

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den genelge! Meydanlarda milli maç için dev ekranlar kurulmayacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den genelge! Meydanlarda milli maç için dev ekranlar kurulmayacak Haber Videosunu İzle
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den genelge! Meydanlarda milli maç için dev ekranlar kurulmayacak
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle 81 ilin valiliğine kritik bir talimat gönderdi. Sınava girecek öğrencilerin konsantrasyonunun bozulmaması ve trafik yoğunluğunun önlenmesi amacıyla, Türkiye-Paraguay milli maçı için meydanlara dev ekran kurulmasına izin verilmeyecek. Bu kararın ardından pek çok il ve büyükşehir belediyesi, Türkiye-Paraguay karşılaşması için planlanan toplu izleme etkinliklerini peş peşe iptal etti.

  • İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 20-21 Haziran 2026 YKS sınavı nedeniyle 81 il valiliğine genelge gönderdi.
  • Genelge ile milli maç için sokak, park ve meydanlarda toplu izleme etkinlikleri ve dev ekran kurulumları yasaklandı.
  • İzmir, Samsun, Denizli ve Uşak belediyeleri planlanan açık hava organizasyonlarını iptal etti.

Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca öğrencinin üniversite hayali için ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) heyecanı ile A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası mücadelesi aynı hafta sonuna denk gelince, İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS maratonu öncesinde ve sırasında öğrencilerin olumsuz etkilenmemesi için 81 ilin valiliğine özel bir genelge gönderdi. Alınan karara göre; gürültü kirliliğini ve oluşabilecek trafik yoğunluğunu engellemek amacıyla sokaklarda, parklarda veya kent meydanlarında toplu maç izleme etkinliklerine ve dev ekran kurulumlarına müsaade edilmeyecek.

BELEDİYELERDEN PEŞ PEŞE İPTAL KARARLARI GELDİ

Bakan Çiftçi'nin valiliklere ilettiği bu kesin talimatın ardından, yerel yönetimler de A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay ile oynayacağı kritik grup maçı için planladıkları açık hava organizasyonlarını iptal etmeye başladı.

Öğrencilerin sınav öncesi sessiz ve huzurlu bir gece geçirebilmeleri adına art arda resmi açıklamalar yapan İzmir, Samsun, Denizli ve Uşak belediyeleri, kent meydanlarındaki dev ekran yayınlarını tamamen iptal ettiklerini kamuoyuna duyurdu.

SINAV İÇİN GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İçişleri Bakanı Çiftçi, dev ekran yasağının yanı sıra hafta sonu uygulanacak sınav güvenliğine dair de çarpıcı veriler paylaştı. Sınav binaları ve çevresinde güvenlik, trafik ve gürültüye ilişkin tüm tedbirlerin en üst seviyede alınacağını vurgulayan Bakan Çiftçi, ülke genelindeki hazırlıkları şu rakamlarla özetledi:

  • Sınava Girecek Aday Sayısı: 2 milyon 425 bin 560
  • Sınav Yapılacak Okul Sayısı: 11 bin 883
  • Görevli Personel Sayısı: 44 bin 886
  • Sahadaki Ekip Sayısı: 6 bin 907

NE OLMUŞTU?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS oturumları, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamındaki önemli karşılaşmasıyla aynı günlere denk gelmişti.

Turnuvanın başından bu yana pek çok ilde, yerel yönetimler tarafından kurulan dev ekranlarda binlerce vatandaşın katılımıyla büyük bir coşku yaşanıyordu. Ancak İçişleri Bakanlığı, cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilecek sınav öncesinde yaşanabilecek coşkunun ve gürültünün öğrencilerin motivasyonunu, uyku düzenini ve dikkatini dağıtacağı gerekçesiyle bu hafta sonu için etkinliklere kısıtlama getirme kararı aldı.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSogun Nn:

niye cunki yenilcez kavga cikcak diye

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıalperen581999:

okuma yazmanız mı yok eleştirmek için mi eleştiriyorsunuz laf olsun torba dolsun hesabı

yanıt7
yanıt2
Haber YorumlarıMesut Bayır:

Ne demek niye? Sınav var sınav. Milyonlarca öğrencinin geleceği futboldan daha önemli.

yanıt8
yanıt1
Haber YorumlarıAykut ÇELİK:

Sogun Nn:Bu yaşa kadar iyi gelmişsiniz

yanıt3
yanıt1
Haber YorumlarıAykut ÇELİK:

Güzel karar...

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı

Acun'un kolundaki saatin fiyatını duyan kulaklarına inanamadı
Seyir halindeki tırın dorsesi patladı, 15 ton balık atığı yola saçıldı

Tırın dorsesi patladı, tonlarcası yola saçıldı! Temizlik saatler sürdü
37 yaşındaki Caner Erkin futbolu bıraktı

Futbolu bıraktı!
Saha görevlisinden ünlü modele unutamayacağı hareket

Şu şekil maça giden ünlü modele büyük şok
Tokyo'daki havalimanında British Airways yolcu uçağında akıllı telefon alev aldı

Yolcu uçağında büyük panik! Akıllı telefon alev aldı
Telefonlarındaki uygulama ele verdi! 50 şüpheli için gözaltı kararı

Telefonlarındaki uygulamayı gören polis hepsini tek tek gözaltına aldı
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'dan ilk sözler: Kafama sıkacaklardı

Kaçırılan İBB yöneticisinden ilk sözler: Kafama sıkacaklardı
Devlet hastanesinde skandal! Doktorun kirli çarkına suçüstü

Devlet hastanesinde skandal! Doktorun kirli çarkına suçüstü
Aziz Yıldırım'dan Topuk Yaylası'na baskın! Gördüklerine inanamadı, gereğini yaptı

Topuk Yaylası'na baskın! Gördüklerine inanamadı, gereğini yaptı