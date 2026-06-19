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Milli takım kampında ilginç anlar! Güvenlik görevlisi yıldız futbolcuyu tanımadı

Milli takım kampında ilginç anlar! Güvenlik görevlisi yıldız futbolcuyu tanımadı Haber Videosunu İzle
Milli takım kampında ilginç anlar! Güvenlik görevlisi yıldız futbolcuyu tanımadı
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İspanya Milli Takımı kampında Borja Iglesias, güvenlik görevlisi tarafından tanınmayınca içeri alınmadı. "Milli takım oyuncusuyum" demesine rağmen bekletilen yıldız futbolcu, takım yetkililerini telefonla aradıktan sonra kamp alanına giriş yapabildi.

İspanya Milli Takımı'nın kampında dikkat çeken bir olay yaşandı. Milli futbolcu Borja Iglesias, kamp alanına giriş yapmak isterken güvenlik görevlisi tarafından durduruldu. Görevlinin yıldız futbolcuyu tanımadığı ve girişine izin vermediği öğrenildi.

"MİLLİ TAKIM OYUNCUSUYUM"

İçeri girmek isteyen Borja Iglesias'ın güvenlik görevlisine, "İçeri girmem lazım, milli takım oyuncusuyum" dediği belirtildi. Ancak görevli, kimlik doğrulaması yapılmadan futbolcunun girişine izin vermedi.

TELEFONLA TAKIMI ARADI

Yaşanan kısa süreli şaşkınlığın ardından Iglesias, milli takım yetkililerine ulaşmak için telefonuna sarıldı. İspanyol futbolcunun takım görevlilerini arayarak durumu anlattığı ve daha sonra kamp alanına giriş yaptığı aktarıldı.

GÜNDEM OLDU

Milli takım kampında yaşanan ilginç olay kısa sürede futbolseverlerin dikkatini çekti. Borja Iglesias'ın güvenlik görevlisi tarafından tanınmaması, günün en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

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