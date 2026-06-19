Haberler

İsmail Kartal kararı sonrası Aziz Yıldırım'ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde

İsmail Kartal kararı sonrası Aziz Yıldırım'ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde Haber Videosunu İzle
İsmail Kartal kararı sonrası Aziz Yıldırım'ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'de son anda İsmail Kartal'ın teknik direktör olarak göreve getirilmesinin ardından Aziz Yıldırım'ın "Fenerbahçe menfaatleri için gerekirse saniyede karar veririm. Kimse Fenerbahçe'den büyük değildir" sözlerinin yer aldığı eski video yeniden paylaşılmaya başlandı.

Fenerbahçe'de günlerdir teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman'ın ismi konuşuluyordu. Ancak sarı-lacivertli yönetim son kararını İsmail Kartal'dan yana kullandı ve deneyimli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

ESKİ SÖZLERİ YENİDEN PAYLAŞILIYOR

İsmail Kartal kararının ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yıllar önce yaptığı bir açıklama yeniden gündeme geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar tarafından yeniden paylaşılan görüntülerde Yıldırım'ın karar alma süreçlerine ilişkin kullandığı ifadeler dikkat çekti.

"SANİYEDE KARAR VERİRİM"

Aziz Yıldırım söz konusu açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben Fenerbahçe menfaatleri için gerekirse saniyede karar veririm. Öyle 3 dakika falan beklemem. Kimse Fenerbahçe'den büyük değildir."

BİNLERCE KEZ PAYLAŞILDI

İsmail Kartal'ın göreve getirilmesinin ardından yeniden dolaşıma giren video, Fenerbahçeliler tarafından binlerce kez paylaşıldı. Taraftarların bir bölümü, teknik direktör tercihiyle Yıldırım'ın yıllar önceki sözleri arasında bağlantı kurarken, görüntüler kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Adalar Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
ABD ile İran arasında yeni kriz mi? Görüşmeler başlamadan ertelendi

Dünyayı sarsan haber! Görüşmeler başlamadan ertelendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samara'nın acı sonu! Ünlü oyuncunun ölüm nedeni isyan ettirdi

Samara'nın acı sonu! Ünlü oyuncunun ölüm nedeni isyan ettirdi
70 milyon TL'lik çek cezası ile ilgili Haluk Levent'ten açıklama

Hakkındaki dev suçlamayı kabul etti: Beni bağışlayın
Aziz Yıldırım'dan Topuk Yaylası'na baskın! Gördüklerine inanamadı, gereğini yaptı

Topuk Yaylası'na baskın! Gördüklerine inanamadı, gereğini yaptı
Gül, Babacan, Davutoğlu, Erbakan ve Arıkan aynı karede

Gül, Babacan, Davutoğlu, Erbakan ve Arıkan aynı karede
WhatsApp Türkiye'de paralı oldu! İşte aylık ücreti

Milyonlar şokta! WhatsApp Türkiye'de paralı oldu, işte ücreti
Rakamlar güncellendi! Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin

Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal kurtarıldı

Kaçırılan İBB yöneticisi kurtarıldı