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20 gün önce evlenmişlerdi! Ünlü şarkıcı ilk çocuğuna hamile

20 gün önce evlenmişlerdi! Ünlü şarkıcı ilk çocuğuna hamile
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Yaklaşık 20 gün önce Londra'da evlenen dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ile oyuncu Callum Turner'dan bebek haberi geldi. İddialara göre Dua Lipa ilk çocuğuna hamile ve çift ilk kez anne-baba olmaya hazırlanıyor.

Müzik dünyasının yıldız isimlerinden Dua Lipa ile son dönemin dikkat çeken oyuncularından Callum Turner, kısa süre önce Londra'da gerçekleşen özel bir törenle evlenerek ilişkilerini resmiyete taşımıştı. Evliliklerinin ardından balayında çekilen romantik kareleriyle adlarından söz ettiren çiftten bu kez bebek haberi geldi.

İLK ÇOCUKLARINI BEKLİYORLAR

Yaklaşık 20 gün önce dünyaevine giren Dua Lipa'nın ilk çocuğuna hamile olduğu öğrenildi. Çifte yakın kaynaklar, ünlü şarkıcının hamilelik sürecinin başında olduğunu ve çiftin bu heyecanı yakın çevreleriyle paylaştığını belirtti.

BALAYI SONRASI ÇİFTE ÇİFTE MUTLULUK

Evlilik haberleriyle magazin gündeminde geniş yer bulan Dua Lipa ve Callum Turner çifti, şimdi de bebek heyecanı yaşıyor. İlk kez anne olmaya hazırlanan Dua Lipa'nın hamilelik haberinin hayranları arasında büyük sevinç yarattığı ifade edildi.

Çiftin balayında çekilen bu görüntüleri çok konuşulmuştu; 

Kaynak: Haberler.com
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