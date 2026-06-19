İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar

Tarım Ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye düşüren ve vatandaşın güvenini suistimal eden firmalara karşı açtığı savaşı kararlılıkla sürdürüyor. Türkiye genelinde denetimlerini aralıksız devam ettiren bakanlık, uygunsuzluk tespit edilen markaları afişe etmeye devam ediyor. 18 Haziran tarihinde yenilenen "gıda sahtekarları" listesi, gıdada yaşanan tehlikenin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

LİSTEDE YOK YOK

Bakanlık, hileli ürünleri internet sitesi üzerinden "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" olmak üzere iki farklı kategoride kamuoyu ile paylaşıyor. Yenilenen güncel listede, günlük hayatta en çok tüketilen temel gıda maddelerindeki usulsüzlükler dikkat çekti.

Bakanlığın incelemeleri sonucunda hile yapıldığı tespit edilen ürün grupları şunlar:

Süt ve Süt Ürünleri: Tereyağı, yoğurt, kaşar peyniri ve ayran.

Et ve Et Ürünleri: Sucuk, köfte, Adana kebap, kıyma ve kavurma.

Diğer Temel Gıdalar: Zeytinyağı, bal, baharat ve içli köfte.

YİNE AT VE EŞEK ETİ SKANDALI!

Açıklanan listenin en çarpıcı ve tepki çeken kısmı ise vatandaşa bir kez daha at ve eşek eti yedirilmesi oldu. Yapılan laboratuvar analizleri sonucunda, Gaziantep ve Mersin'de faaliyet gösteren iki ayrı firmanın ürünlerinde skandal bulgulara rastlandı. Söz konusu şehirlerde hizmet veren firmaların ürettiği içli köfte ve dana kavurma örneklerinde, mevzuata tamamen aykırı olan 'tek tırnaklı' (at, eşek, katır) hayvan eti tespit edildi. Bakanlık yetkilileri, vatandaşların sağlığıyla oynayan bu firmalara karşı idari para cezalarının yanı sıra suç duyurularında bulunulduğunu ve denetimlerin sıfır tolerans ilkesiyle devam edeceğini belirtti.

FİRMALAR İFŞA EDİLDİ

Gaziantep Şehitkamil'de hizmet veren "Löp Löp Gıda" adlı işletmenin içli köftesinde at ve eşek eti tespit edildi.

Mersin Toroslar'da hizmet veren "Öz Şamedan" isimli yemek firmasının kavurma etinde de at ve eşek eti tespit edildi.

İşte bakanlık tarafından paylaşılan listenin güncel hali;