Ferhan Şensoy'un ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu! Sanat ve siyaset dünyası usta oyuncuya böyle veda etti
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Ferhan Şensoy'un ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu! Sanat ve siyaset dünyası usta oyuncuya böyle veda etti

Ferhan Şensoy'un ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu! Sanat ve siyaset dünyası usta oyuncuya böyle veda etti
Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin

Yaklaşık 2 aydır hastanede tedavi gören usta tiyatrocu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti. Şensoy'un ölümünün ardından tüm Türkiye yasa boğuldu. Sanat ve siyaset dünyasından usta oyuncu için taziye paylaşımları art arda geldi. Şensoy'un ölüm haberiyle yıkılan eski eşi ve kızları sosyal medya hesaplarından duygusal paylaşımlarla usta oyuncuya veda etti. İşte o paylaşımlar.

Türkiye, sabah saatlerinde kahreden bir habere uyandı. Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy yaşamını yitirdi. Bu acı haber sonrası ünlü isimler ve siyeset dünyasından nemli isimler usta oyuncu için taziye mesajı yayınladı.

TÜM TÜRKİYE BÜYÜK USTA'YA BÖYLE VEDA ETTİ

Ölümüyle ülkeyi yasa boğan usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'a ünlü isimler duygusal mesajlarla veda etti. İşte o paylaşımlar...

Ferhan Şensoy'un ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu! Sanat ve siyaset dünyası usta oyuncuya böyle veda etti
Ferhan Şensoy'un ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu! Sanat ve siyaset dünyası usta oyuncuya böyle veda etti
Ferhan Şensoy'un ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu! Sanat ve siyaset dünyası usta oyuncuya böyle veda etti
Ferhan Şensoy'un ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu! Sanat ve siyaset dünyası usta oyuncuya böyle veda etti
Ferhan Şensoy'un ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu! Sanat ve siyaset dünyası usta oyuncuya böyle veda etti
Ferhan Şensoy'un ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu! Sanat ve siyaset dünyası usta oyuncuya böyle veda etti
Ferhan Şensoy'un ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu! Sanat ve siyaset dünyası usta oyuncuya böyle veda etti
Ferhan Şensoy'un ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu! Sanat ve siyaset dünyası usta oyuncuya böyle veda etti
Ferhan Şensoy'un ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu! Sanat ve siyaset dünyası usta oyuncuya böyle veda etti
Ferhan Şensoy'un ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu! Sanat ve siyaset dünyası usta oyuncuya böyle veda etti
Ferhan Şensoy'un ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu! Sanat ve siyaset dünyası usta oyuncuya böyle veda etti
Ferhan Şensoy'un ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu! Sanat ve siyaset dünyası usta oyuncuya böyle veda etti
Ferhan Şensoy'un ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu! Sanat ve siyaset dünyası usta oyuncuya böyle veda etti
Ferhan Şensoy'un ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu! Sanat ve siyaset dünyası usta oyuncuya böyle veda etti
Ferhan Şensoy'un ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu! Sanat ve siyaset dünyası usta oyuncuya böyle veda etti
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Magazin editörü - Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Magazin editörü
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Ferhan Şensoy'un ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu! Sanat ve siyaset dünyası usta oyuncuya böyle veda etti - Haberler Magazin
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