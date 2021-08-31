Ferhan Şensoy'un ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu! Sanat ve siyaset dünyası usta oyuncuya böyle veda etti

Yaklaşık 2 aydır hastanede tedavi gören usta tiyatrocu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti. Şensoy'un ölümünün ardından tüm Türkiye yasa boğuldu. Sanat ve siyaset dünyasından usta oyuncu için taziye paylaşımları art arda geldi. Şensoy'un ölüm haberiyle yıkılan eski eşi ve kızları sosyal medya hesaplarından duygusal paylaşımlarla usta oyuncuya veda etti. İşte o paylaşımlar.