En güzel 29 Ekim şiirleri 29 Ekim Şiir örnekleri

27.10.2019 08:00

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşamanız için 1,2,3,4 ve 5 kıtalık şiirleri tercih edebilirsiniz. Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yılı en güzel 29 Ekim şiirleri coşkulu şekilde kutlanacak. Okullarında ve çevrelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak isteyenler 29 Ekim şiirleri, 29 Ekim temalı şiirler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri ve en güzel 29 Ekim şiirleri bu coşkuyu doyasıya yaşayabilecek. İşte 29 Ekim Şiir örnekleri…

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20 EKİM

Bu sabah içimde bir tazelik var,

Bu seher, bu camdan giren gündüz, ben!

Sokaktan yükselen şu şen naralar,

Bu camdan bakınan, bu gülen yüz ben!

Nerede o dünkü ateşli nabız,

Nerede yastıkta kıvranan başım?

Bu sabah içimde çelikten bir hız,

Bu sabah en mutlu, en şen yurttaşım.

Bu millet, bu insan, adı sanı Türk,

Bu toprak, bu vatan, güzel Türkeli,

Bu tarih, bu onur, bu sihirli yük,

Bu Bursa, bu Konya, bu usta eli.

Bu eşsiz İstanbul, bu tek Edirne,

Bu örnek Kayseri, Sivas, Erzurum,

Bu Fırat, Menderes, Çoruh, Ergene,

Bu İzmir, Adana, Urfa, bu Çorum.

Bu başak, bu salkım, bu bağ, bu harman,

Bu bizim davarlar, bizim danalar,

Bu ocak, bu maden, bu dağ, bu orman,

Bu yiğit erkekler, yiğit analar.

Bu çetin, bu dönmez, bu sert bilekler,

Bu yanık çehreler, bu bizimkiler,

Bu ağaç, bu çiçek, bu çığ, bu renkler,

Bu diller, bu sesler, ya bu ezgiler.

Bu ninni, bu ağıt, bu düğün, bu bar,

Bu Zeybek, bu halay, bu güreş hep ben!

Bu sabah içimde bir tazelik var,

Bu ışık, bu gündüz, bu güneş hep ben!

Ey rüya, ey hayal, beni terketme.

Ey sabah koynunda senin, hem zinde,

Bir şuur ışığı vurmuş perdeme,

Bir bahar öğlesi gibi çimen de.

Siz şimdi sokaktan gelen oymaklar,

Yürüyün siz bütün il çocukları,

Göğüslerde gurur, elde bayraklar,

Yürüyün başlar dik, alın yukarı.

Yürüyün ardından siz emellerin,

Yürüyün kalbimin yükü ilhamlar,

Uzaktan çırpınsın size ellerim,

Çırpınsın yüreğim, durana kadar.

Bu sabah içimde bir tazelik var,

Bu seher, bu camdan giren gündüz ben!

Komşular, şaşmayın bana komşular,

Bu camdan bakınan, bu gülen yüz ben!

Ahmet Kutsi Tecer

29 EKİM 1923

Gökkuşağı çaktı rengarenk dağlara

Irmaklar aktı buz gibi çağlara

Çeşit,çeşit çiçekler açtı bağlara

Kırmızı beyaz boyandı yollara.

29 Ekim 2007

Gökyüzünde kuşlar uçuyor özgürce

Yeryüzünde insanlar geziyor kardeşçe

Yıllardır Bayrağımız dalgalanıyor cesurca

Yabancıdır, oyunlar oynar kalleşçe.

29 Ekim 2023

Gizli emelinizi Cumhuriyetimize vur,

Sonrada bizden saygı bul,

Hele orda bir dur,

Hür sesimizi yerinde duy.

Fatih Güler

YAŞASIN CUMHURİYET

Coşkunuz, sevinçliyiz.

Ayrı, gayrı değiliz,

Bütün Türkler hep biriz,

Yaşasın cumhuriyet.

Dünyaya şeref saldık,

Nice ülkeler aldık,

Alnı lekesiz kaldık,

Yaşasın cumhuriyet.

Atatürk kalbimizde,

Yürürüz her gün biz de

Onun çizdiği izde,

Yaşasın cumhuriyet.

Türk, askerdir doğuştan;

Hoşlanırız boğuştan,

Bize anadır vatan,

Yaşasın cumhuriyet...

Yaşasın vatan ana,

Bağlıyız candan ona,

Ne mutlu Türk olana,

Yaşasın cumhuriyet.

Cumhuriyet

Türk milleti savaştı

Yüce istiklâl için,

Sonunda temelini

Attı Cumhuriyetin.

Atamızın yolunda

Her zorluğu aşarız,

Biz sağlam Türk gençleri,

Neş'e ile coşarız.

Bin dokuz yüz yirmi üç

Yirmi Dokuz Ekimde,

Şan ve şeref içinde

Erdik Cumhuriyete.

Var olsun Cumhuriyet

Yaşasın Türk Milleti,

Bizler yaşatacağız

Şanlı Cumhuriyeti.

Ali PÜSKÜLLÜOĞLU

29 EKİM

Kul görülenler millet oldu,

Ata'mın etrafına doldu.

29 Ekim 1923 tarihinde,

Meclis'te Cumhuriyet doğdu.

Türk gencine Ata'sından emanet,

Yönetimlerin en güzeli cumhuriyet.

29 Ekim 1923 tarihinde,

Dalga dalga yayıldı hürriyet.

İshak Özlü

29 EKİM

Bugün tüm gücümüzle

Cumhuriyet diyoruz

Özgürlük tacımızla

Cumhuriyet diyoruz

Gelip kutlu şafaklar

Şehit dolu topraklar

Elimizde bayraklar

Cumhuriyet diyoruz

Şu gerçek ki biline

Türkü olsun diline

Her şey feda yoluna

Cumhuriyet diyoruz

Gönlümüzde bin çaba

Oğlan, kız, ana, baba

Ey sevgili merhaba!

Cumhuriyet diyoruz

Atamızdan yadigâr

Her taşında adı var

Köy, şehir bütün diyar

Cumhuriyet diyoruz

Türklüğümüz adına

Alkışlar muradına

Dünyanın inadına

Cumhuriyet diyoruz

Kenan Çarboğa

29 EKİM

Atam ne zor günlerdi

O yaşanılan günler

Yirmi Dokuz Ekimde

Sesimi dünya dinler

Büyük coşku içinde

Anılıyor zaferler

Atam nur içinde yat

Geride kaldı dünler

Bin dokuz yüz yirmi üç

Kurdun Cumhuriyeti

Bütün dünya öğrendi

Hürdü Tüm Türk Milleti

İzinde adım adım

Yürümeye ant içtik

Yirmi Dokuz Ekim de

Biz hürriyeti seçtik

Dalgalanır al bayrak

Yurdumun dört yanında

El ele yürüyoruz

Özgürlük var andımda

Elbet sonsuza kadar

Yaşayacak bu devlet

Atamın yadigarı

Yaşasın Cumhuriyet

Şükran Çamoğlu

29 EKİM 1923 CUMHURİYET BAYRAMI

Cumhuriyet çocukları unutulmasın

O anda yaşanmışları bırakılmasın

Atamın yaptıklarının,notu alınsın

Bu sevda ilelebetse,her an yaşasın

Nazife'nin annesini,dinle yi versen

Çektiği acılarını,unuttu dersen

Moskof'un zulmünden kaçıp,yurda gelmişsen

Cumhuriyetin o çocuklarını görsen

Yirmi dokuz ekim günü,yeniden doğdum

Kendi yurdumda bak kızım seni doğurdum

Çektiğimiz o işkenceleri unuttum

Artık bende çocuğumda can hür olmuştum

İşte cumhuriyetle doğan güneşimiz

Kurtardı bir anda yok oldu işkencemiz

Ölürüz de cumhuriyetten hiç dönmeyiz

"Ne mutlu Türküm diyene can esirgemeyiz

Bahattin Tonbul

29 EKİM

Bayraklarla süsleyin yurdumu baştanbaşa,

Türkiye'nin adını yazalım dağa taşa,

Hep birlikte diyelim Türk Milleti çok yaşa,

Bugün senin bayramın, sevinip coşmak hakkın,

Türkün dünyaya mührün, vuracağı gün yakın.

Yirmi Dokuz Ekim'i hep birlikte neşeyle,

Köylü kentli herkesle tutuşalım el ele,

Bu günü bayram bilip bayram gibi neşeyle,

Kutlayalım milletçe, coşmak elbette hakkın,

Türk'ün dünyaya mührün, vuracağı gün yakın.

Anlı açık yüzü ak şanlı şerefli millet

Küllerinden kuruldu yönetim cumhuriyet,

İlelebet payidar kalacaktır bu devlet,

Sevinin bayram bugün, coşmak elbette hakkın,

Türk'ün dünyaya mührün, vuracağı gün yakın.

Ankara'dan yükselen bu sesi dünya duydu,

Türk Milleti asildir; fazilet işte buydu,

Hürriyet kanımızda, bizde var olan huydu,

Övün senin bayramın, coşmak elbette hakkın,

Türk'ün dünyaya mührün, vuracağı gün yakın.

Şevki Kayaturan

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

Yıl; iki bin altı,ve bu gün 29 ekim.

işte atam; ATATÜRK,işte şanlı milletim.

sen ki; benim cennet memleketim.

ebedi yaşayacak TÜRKİYE cumhuriyetim.

ne vatan evlatları,can verdi uğruna.

namert basamaz,taşına toprağına.

göz dikene bitmez öfkem hiddetim.

ebedi yaşayacak TÜRKİYE cumhuriyetim.

ey kem söz söyleyen kendini bilmez.

TÜRK'üz; biz, ölürüz çakıl vermeyiz.

yılmaz vatan bekçisi mehmedim.

ebedi yaşayacak TÜRKİYE cumhuriyetim.

cumhuriyet bayramı,bu gün coşarız.

ne düşmandan,ne hainden korkarız.

atamdan ATATÜRK den tek emanetim.

ebedi yaşayacak TÜRKİYE cumhuriyetim.

Şefik Aydemir

Cumhuriyet

Kan akıttık can verdik,öyle kavuştuk sana

Adın bile veriyor bahtiyarlık insana

Seviyoruz biz seni canımızdan ileri

Atamıza söz verdik, dönmeyeceğiz geri

Eğer bir gün uğruna gerekirse canımız

Damarımızda saklıdır, senin için kanımız

Yaşamak için ölmek davasıdır HÜRRİYET

Yüzbinlerce şehidin adıdır CUMHURİYET…

29 EKİM

Bizle başlar asalet

içimizde hürriyet

Vatanımız Türkiye

Yaşasın Cumhuriyet

Çünkü Atamız kurdu

Yoktan var etti yurdu

Düşmanları korkudan

Terk eyledi hududu

Cumhuriyet Atamızın

Kurduğu eseridir

layık olan yaşasın

Sonsuzluk güneşidir

Seyit Aybek

CUMHURİYET

Gönül verdik,

Sana erdik.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Herkes sever,

Seni över.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Canımızdasın, Kanımızdasın.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

B. Kemal ÇAĞLAR

CUMHURİYET BAYRAMI

Gündüz herkes neşeli,

Şenlik olur akşamı.

Bayramların güzeli,

Cumhuriyet Bayramı.

Her bayramla bir tutmam,

Bu bayram, büyük bayram.

Yurtta üç gece, üç gün,

Eğlence var, şenlik var.

Işıklar yanar bütün

Dalgalanır bayraklar.

Her bayramla bir tutmam,

Bu bayram, büyük bayram

Necdet Rüştü EFE

29 EKİM

Atamın yadigârı,

Demokrasi ürünüdür,

Atatürk'ün eseridir,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Vatandaşın hür sesi,

Vatanımın neşesi,

Kucaklıyor herkesi,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Cumhuriyet kuruldu,

Türk'ün sesi duyuldu,

Törenlerle kutlandı,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Fethi BOLAYIR

CUMHURİYET

Kahraman Atatürk'ten

Armağansın sen bize.

Yıldönümün çoğalsın

Katılsın sevgimize.

Bir çelenk ol da seni

Başımızda göreyim.

Yaşasın cumhuriyet

Diye çarpsın yüreğim.

Korumaya ant içtim

Seni, nabzım vurdukça.

Başımızın tacısın,

Var ol, dünya durdukça.

İsmail Hakkı SUNAT

CUMHURİYET

Al yıldızlı ?l b?yr?kl?r ,

H?r yanda dalgalanıyor .

Süsl?ndi evler, sokaklar

R?nk renk ışıklar yanıy?r .

Yirmi üç yıl önce bugün .

Cumhuriyet kurdu millet ,

Biz? büyük Atatürk'ün ,

Armağanı Cumhuriyet .

En birinci vazifemiz ,

Onun yolunda yürümek .

Canımız gibi koruruz ,

Cumhuriyet Türklük demek .

Sevinçle, sağlıkla geçsin .

S?b?hımız, ?kş?mımız .

Kutlu ?lsun hepimize ,

Cumhuriyet B?yr?mımız .

Vasfi Mahir KOCATÜRK

CUMHURİYET

Bayrağımız çekilmiştir göğe,

Bir daha inmeyecektir yere,

Biz verirsek el ele,

Muhtaç olmayız namerde.

Atatürk'ün armağanı bu vatan,

İzinden yürürüz hep Ata'm.

Düşmandı yurdumuzdan kaçan,

Cumhuriyetle şenlendi vatan.

Ata'mın Aziz Kılıcı,

Kesti bitirdi savaşı,

Getirdi büyük barışı,

Cumhuriyettir tek kurtarıcı.

Cumhuriyet Güneşi Şiiri

Cumhuriyetten önce,

Köle gibiydi millet.

Sade bir tek kişinin,

Emrindeydi memleket.

Yoksulluk, bilgisizlik,

Sardı dört yanımızı.

Yaşardık, dişimize

Takarak canımızı.

Düşmanlar da üstelik,

Saldırınca vatana.

Başkaldırdı Atatürk,

Yurdumuzu satana.

Toplanıp etrafına,

Dünyaya ateş açtık.

Dört yıl yokluk içinde,

Kahramanca savaştık.

Nihayet temizlendi,

Yabancılardan vatan.

Cumhuriyet güneşi,

Parladı işte o an.

Onun ışıklarıyla,

Kavuştuk hürriyete.

Her gün bir bayram etsen

Azdır cumhuriyete.