En güzel 29 Ekim şiirleri 29 Ekim Şiir örnekleri
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşamanız için 1,2,3,4 ve 5 kıtalık şiirleri tercih edebilirsiniz. Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yılı en güzel 29 Ekim şiirleri coşkulu şekilde kutlanacak. Okullarında ve çevrelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak isteyenler 29 Ekim şiirleri, 29 Ekim temalı şiirler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri ve en güzel 29 Ekim şiirleri bu coşkuyu doyasıya yaşayabilecek. İşte 29 Ekim Şiir örnekleri…
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20 EKİM
Bu sabah içimde bir tazelik var,
Bu seher, bu camdan giren gündüz, ben!
Sokaktan yükselen şu şen naralar,
Bu camdan bakınan, bu gülen yüz ben!
Nerede o dünkü ateşli nabız,
Nerede yastıkta kıvranan başım?
Bu sabah içimde çelikten bir hız,
Bu sabah en mutlu, en şen yurttaşım.
Bu millet, bu insan, adı sanı Türk,
Bu toprak, bu vatan, güzel Türkeli,
Bu tarih, bu onur, bu sihirli yük,
Bu Bursa, bu Konya, bu usta eli.
Bu eşsiz İstanbul, bu tek Edirne,
Bu örnek Kayseri, Sivas, Erzurum,
Bu Fırat, Menderes, Çoruh, Ergene,
Bu İzmir, Adana, Urfa, bu Çorum.
Bu başak, bu salkım, bu bağ, bu harman,
Bu bizim davarlar, bizim danalar,
Bu ocak, bu maden, bu dağ, bu orman,
Bu yiğit erkekler, yiğit analar.
Bu çetin, bu dönmez, bu sert bilekler,
Bu yanık çehreler, bu bizimkiler,
Bu ağaç, bu çiçek, bu çığ, bu renkler,
Bu diller, bu sesler, ya bu ezgiler.
Bu ninni, bu ağıt, bu düğün, bu bar,
Bu Zeybek, bu halay, bu güreş hep ben!
Bu sabah içimde bir tazelik var,
Bu ışık, bu gündüz, bu güneş hep ben!
Ey rüya, ey hayal, beni terketme.
Ey sabah koynunda senin, hem zinde,
Bir şuur ışığı vurmuş perdeme,
Bir bahar öğlesi gibi çimen de.
Siz şimdi sokaktan gelen oymaklar,
Yürüyün siz bütün il çocukları,
Göğüslerde gurur, elde bayraklar,
Yürüyün başlar dik, alın yukarı.
Yürüyün ardından siz emellerin,
Yürüyün kalbimin yükü ilhamlar,
Uzaktan çırpınsın size ellerim,
Çırpınsın yüreğim, durana kadar.
Bu sabah içimde bir tazelik var,
Bu seher, bu camdan giren gündüz ben!
Komşular, şaşmayın bana komşular,
Bu camdan bakınan, bu gülen yüz ben!
Ahmet Kutsi Tecer
29 EKİM 1923
Gökkuşağı çaktı rengarenk dağlara
Irmaklar aktı buz gibi çağlara
Çeşit,çeşit çiçekler açtı bağlara
Kırmızı beyaz boyandı yollara.
29 Ekim 2007
Gökyüzünde kuşlar uçuyor özgürce
Yeryüzünde insanlar geziyor kardeşçe
Yıllardır Bayrağımız dalgalanıyor cesurca
Yabancıdır, oyunlar oynar kalleşçe.
29 Ekim 2023
Gizli emelinizi Cumhuriyetimize vur,
Sonrada bizden saygı bul,
Hele orda bir dur,
Hür sesimizi yerinde duy.
Fatih Güler
YAŞASIN CUMHURİYET
Coşkunuz, sevinçliyiz.
Ayrı, gayrı değiliz,
Bütün Türkler hep biriz,
Yaşasın cumhuriyet.
Dünyaya şeref saldık,
Nice ülkeler aldık,
Alnı lekesiz kaldık,
Yaşasın cumhuriyet.
Atatürk kalbimizde,
Yürürüz her gün biz de
Onun çizdiği izde,
Yaşasın cumhuriyet.
Türk, askerdir doğuştan;
Hoşlanırız boğuştan,
Bize anadır vatan,
Yaşasın cumhuriyet...
Yaşasın vatan ana,
Bağlıyız candan ona,
Ne mutlu Türk olana,
Yaşasın cumhuriyet.
Cumhuriyet
Türk milleti savaştı
Yüce istiklâl için,
Sonunda temelini
Attı Cumhuriyetin.
Atamızın yolunda
Her zorluğu aşarız,
Biz sağlam Türk gençleri,
Neş'e ile coşarız.
Bin dokuz yüz yirmi üç
Yirmi Dokuz Ekimde,
Şan ve şeref içinde
Erdik Cumhuriyete.
Var olsun Cumhuriyet
Yaşasın Türk Milleti,
Bizler yaşatacağız
Şanlı Cumhuriyeti.
Ali PÜSKÜLLÜOĞLU
29 EKİM
Kul görülenler millet oldu,
Ata'mın etrafına doldu.
29 Ekim 1923 tarihinde,
Meclis'te Cumhuriyet doğdu.
Türk gencine Ata'sından emanet,
Yönetimlerin en güzeli cumhuriyet.
29 Ekim 1923 tarihinde,
Dalga dalga yayıldı hürriyet.
İshak Özlü
29 EKİM
Bugün tüm gücümüzle
Cumhuriyet diyoruz
Özgürlük tacımızla
Cumhuriyet diyoruz
Gelip kutlu şafaklar
Şehit dolu topraklar
Elimizde bayraklar
Cumhuriyet diyoruz
Şu gerçek ki biline
Türkü olsun diline
Her şey feda yoluna
Cumhuriyet diyoruz
Gönlümüzde bin çaba
Oğlan, kız, ana, baba
Ey sevgili merhaba!
Cumhuriyet diyoruz
Atamızdan yadigâr
Her taşında adı var
Köy, şehir bütün diyar
Cumhuriyet diyoruz
Türklüğümüz adına
Alkışlar muradına
Dünyanın inadına
Cumhuriyet diyoruz
Kenan Çarboğa
29 EKİM
Atam ne zor günlerdi
O yaşanılan günler
Yirmi Dokuz Ekimde
Sesimi dünya dinler
Büyük coşku içinde
Anılıyor zaferler
Atam nur içinde yat
Geride kaldı dünler
Bin dokuz yüz yirmi üç
Kurdun Cumhuriyeti
Bütün dünya öğrendi
Hürdü Tüm Türk Milleti
İzinde adım adım
Yürümeye ant içtik
Yirmi Dokuz Ekim de
Biz hürriyeti seçtik
Dalgalanır al bayrak
Yurdumun dört yanında
El ele yürüyoruz
Özgürlük var andımda
Elbet sonsuza kadar
Yaşayacak bu devlet
Atamın yadigarı
Yaşasın Cumhuriyet
Şükran Çamoğlu
29 EKİM 1923 CUMHURİYET BAYRAMI
Cumhuriyet çocukları unutulmasın
O anda yaşanmışları bırakılmasın
Atamın yaptıklarının,notu alınsın
Bu sevda ilelebetse,her an yaşasın
Nazife'nin annesini,dinle yi versen
Çektiği acılarını,unuttu dersen
Moskof'un zulmünden kaçıp,yurda gelmişsen
Cumhuriyetin o çocuklarını görsen
Yirmi dokuz ekim günü,yeniden doğdum
Kendi yurdumda bak kızım seni doğurdum
Çektiğimiz o işkenceleri unuttum
Artık bende çocuğumda can hür olmuştum
İşte cumhuriyetle doğan güneşimiz
Kurtardı bir anda yok oldu işkencemiz
Ölürüz de cumhuriyetten hiç dönmeyiz
"Ne mutlu Türküm diyene can esirgemeyiz
Bahattin Tonbul
29 EKİM
Bayraklarla süsleyin yurdumu baştanbaşa,
Türkiye'nin adını yazalım dağa taşa,
Hep birlikte diyelim Türk Milleti çok yaşa,
Bugün senin bayramın, sevinip coşmak hakkın,
Türkün dünyaya mührün, vuracağı gün yakın.
Yirmi Dokuz Ekim'i hep birlikte neşeyle,
Köylü kentli herkesle tutuşalım el ele,
Bu günü bayram bilip bayram gibi neşeyle,
Kutlayalım milletçe, coşmak elbette hakkın,
Türk'ün dünyaya mührün, vuracağı gün yakın.
Anlı açık yüzü ak şanlı şerefli millet
Küllerinden kuruldu yönetim cumhuriyet,
İlelebet payidar kalacaktır bu devlet,
Sevinin bayram bugün, coşmak elbette hakkın,
Türk'ün dünyaya mührün, vuracağı gün yakın.
Ankara'dan yükselen bu sesi dünya duydu,
Türk Milleti asildir; fazilet işte buydu,
Hürriyet kanımızda, bizde var olan huydu,
Övün senin bayramın, coşmak elbette hakkın,
Türk'ün dünyaya mührün, vuracağı gün yakın.
Şevki Kayaturan
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
Yıl; iki bin altı,ve bu gün 29 ekim.
işte atam; ATATÜRK,işte şanlı milletim.
sen ki; benim cennet memleketim.
ebedi yaşayacak TÜRKİYE cumhuriyetim.
ne vatan evlatları,can verdi uğruna.
namert basamaz,taşına toprağına.
göz dikene bitmez öfkem hiddetim.
ebedi yaşayacak TÜRKİYE cumhuriyetim.
ey kem söz söyleyen kendini bilmez.
TÜRK'üz; biz, ölürüz çakıl vermeyiz.
yılmaz vatan bekçisi mehmedim.
ebedi yaşayacak TÜRKİYE cumhuriyetim.
cumhuriyet bayramı,bu gün coşarız.
ne düşmandan,ne hainden korkarız.
atamdan ATATÜRK den tek emanetim.
ebedi yaşayacak TÜRKİYE cumhuriyetim.
Şefik Aydemir
Cumhuriyet
Kan akıttık can verdik,öyle kavuştuk sana
Adın bile veriyor bahtiyarlık insana
Seviyoruz biz seni canımızdan ileri
Atamıza söz verdik, dönmeyeceğiz geri
Eğer bir gün uğruna gerekirse canımız
Damarımızda saklıdır, senin için kanımız
Yaşamak için ölmek davasıdır HÜRRİYET
Yüzbinlerce şehidin adıdır CUMHURİYET…
29 EKİM
Bizle başlar asalet
içimizde hürriyet
Vatanımız Türkiye
Yaşasın Cumhuriyet
Çünkü Atamız kurdu
Yoktan var etti yurdu
Düşmanları korkudan
Terk eyledi hududu
Cumhuriyet Atamızın
Kurduğu eseridir
layık olan yaşasın
Sonsuzluk güneşidir
Seyit Aybek
CUMHURİYET
Gönül verdik,
Sana erdik.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Herkes sever,
Seni över.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Canımızdasın, Kanımızdasın.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
B. Kemal ÇAĞLAR
CUMHURİYET BAYRAMI
Gündüz herkes neşeli,
Şenlik olur akşamı.
Bayramların güzeli,
Cumhuriyet Bayramı.
Her bayramla bir tutmam,
Bu bayram, büyük bayram.
Yurtta üç gece, üç gün,
Eğlence var, şenlik var.
Işıklar yanar bütün
Dalgalanır bayraklar.
Her bayramla bir tutmam,
Bu bayram, büyük bayram
Necdet Rüştü EFE
29 EKİM
Atamın yadigârı,
Demokrasi ürünüdür,
Atatürk'ün eseridir,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Vatandaşın hür sesi,
Vatanımın neşesi,
Kucaklıyor herkesi,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Cumhuriyet kuruldu,
Türk'ün sesi duyuldu,
Törenlerle kutlandı,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Fethi BOLAYIR
CUMHURİYET
Kahraman Atatürk'ten
Armağansın sen bize.
Yıldönümün çoğalsın
Katılsın sevgimize.
Bir çelenk ol da seni
Başımızda göreyim.
Yaşasın cumhuriyet
Diye çarpsın yüreğim.
Korumaya ant içtim
Seni, nabzım vurdukça.
Başımızın tacısın,
Var ol, dünya durdukça.
İsmail Hakkı SUNAT
CUMHURİYET
Al yıldızlı ?l b?yr?kl?r ,
H?r yanda dalgalanıyor .
Süsl?ndi evler, sokaklar
R?nk renk ışıklar yanıy?r .
Yirmi üç yıl önce bugün .
Cumhuriyet kurdu millet ,
Biz? büyük Atatürk'ün ,
Armağanı Cumhuriyet .
En birinci vazifemiz ,
Onun yolunda yürümek .
Canımız gibi koruruz ,
Cumhuriyet Türklük demek .
Sevinçle, sağlıkla geçsin .
S?b?hımız, ?kş?mımız .
Kutlu ?lsun hepimize ,
Cumhuriyet B?yr?mımız .
Vasfi Mahir KOCATÜRK
CUMHURİYET
Bayrağımız çekilmiştir göğe,
Bir daha inmeyecektir yere,
Biz verirsek el ele,
Muhtaç olmayız namerde.
Atatürk'ün armağanı bu vatan,
İzinden yürürüz hep Ata'm.
Düşmandı yurdumuzdan kaçan,
Cumhuriyetle şenlendi vatan.
Ata'mın Aziz Kılıcı,
Kesti bitirdi savaşı,
Getirdi büyük barışı,
Cumhuriyettir tek kurtarıcı.
Cumhuriyet Güneşi Şiiri
Cumhuriyetten önce,
Köle gibiydi millet.
Sade bir tek kişinin,
Emrindeydi memleket.
Yoksulluk, bilgisizlik,
Sardı dört yanımızı.
Yaşardık, dişimize
Takarak canımızı.
Düşmanlar da üstelik,
Saldırınca vatana.
Başkaldırdı Atatürk,
Yurdumuzu satana.
Toplanıp etrafına,
Dünyaya ateş açtık.
Dört yıl yokluk içinde,
Kahramanca savaştık.
Nihayet temizlendi,
Yabancılardan vatan.
Cumhuriyet güneşi,
Parladı işte o an.
Onun ışıklarıyla,
Kavuştuk hürriyete.
Her gün bir bayram etsen
Azdır cumhuriyete.