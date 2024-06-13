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Okul yönetimi mezuniyet kıyafetini "Uygunsuz" buldu, öğrenciler törene alınmadı

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Kocaeli'de bir lisenin mezuniyet töreni öncesi velilere "Veli izin onay formu" gönderildi. Formda, milli manevi değerlere ve kılık kıyafet yönetmeliğine uygun giyinme şartları belirtildi. Bazı kız öğrenciler, yönetmeliğe aykırı kıyafetler giydikleri gerekçesiyle törene alınmadı. Yaşanan gerginlik üzerine okula jandarma ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Kirazpınar Mahallesi'nde bulunan Alaettin Kurt Anadolu Lisesi'nde öğrenciler için okul yönetimi tarafından bahçede mezuniyet töreni düzenlendi. Ancak tören öncesi velilere gönderilen "Onay formu" ve kız öğrencilerin okul yönetimine göre "Uygunsuz" olan kıyafetleri gerginliğe neden oldu.

"MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE AYKIRI KIYAFET" YASAĞI

Velilere gönderilen formda, "Milli Manevi değerlere, kılık kıyafet yönetmenliğindeki temel sınırlandırmalara, yırtık veya delikli kıyafetler ile şeffaf kıyafetler giyemez. Vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler ile diz üstü etek, kısa pantolon koluz gömlek ve tişört giyemez. Siyasi sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fular, bere, şapka, çanta ve benzeri materyalleri kullanamaz" ifadeleri yer alırken, velilerin imzalaması istendi.

Okul yönetimi mezuniyet kıyafetini 'Uygunsuz' buldu! Öğrenciler törene alınmadı

ÖĞRENCİLER OKULA ALINMADI, OLAY YERİNE JANDARMA GELDİ

Bugün akşam saatlerinde düzenlenen mezuniyet töreni öncesi bazı kız öğrenciler, yönetmeliğe aykırı kıyafetler giydikleri gerekçesiyle tören alanına alınmadı. Öğrencilere kapı kapatılırken, bazı veliler ve öğrenciler, okul yönetimine tepki gösterdi. Veliler ve okul yönetimi arasında tartışma çıktı. Yaşanan gerginlik üzerine yapılan ihbarla okula jandarma ekibi sevk edildi.

Okul yönetimi mezuniyet kıyafetini 'Uygunsuz' buldu! Öğrenciler törene alınmadı

VELİLER, ÇOCUKLARINA DESTEK VERDİ

Bir veli, "Öğrenciler açık olduğu için maalesef içeriye alınmıyor" derken, başka bir veli ise "Benim çocuklarım eşitlik haklarını sonuna kadar kullanabilirler. Ama bir İmam Hatip Okulu ise kılık kıyafet yönetmenliğinde, başörtü değil de açık vesaire ise tabii ki bu şekilde giremezler. Ama normal bir okulda, Fen Lisesi'nde, Anadolu Lisesi'nde çocuklar çok abartıya kaçmayacak şekilde istediklerini giyebilirler. Bu çocukların anne- babası yanındayken, bu şekilde bekletmek ne kadar doğru" dedi. Bir öğrenci ise giydiği kıyafeti göstererek "Bu elbisemden dolayı beni almadılar" dedi.

Okul yönetimi mezuniyet kıyafetini 'Uygunsuz' buldu! Öğrenciler törene alınmadı

DEVREYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GİRDİ

Olayın bildirilmesi üzerine Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, okula geldi. Doğan'ın veliler ve öğrencilerle konuştuktan sonra tüm öğrenciler içeri alarak, mezuniyet törenine katılmalarına izin verdi.

"28 ŞUBAT SÜRECİNİ ARATMAYAN UYGULAMA"

Eğitim-İş Sendikası Kocaeli 2 No'lu Şubesi, yaşananlara tepki göstererek yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Bugün Gebze Alaattin Kurt Anadolu Lisesinde, mezuniyet töreninde kız öğrencilerimizin kıyafetleri gerekçe gösterilerek mezuniyete alınmadıkları, veliler tarafından sosyal medyada paylaşılmış olup, sendika olarak yapmış olduğumuz araştırmalarda protokolün katılacağı bahane edilerek özellikle kız öğrencilerin kıyafetleri günler öncesinden okul yönetimi tarafından görülmek istenmiş, kıyafetine onay çıkan öğrencilerin programa dahil edileceği söylenmiştir.

Bugün yapılan programa da okul yönetimince kıyafetleri uygun bulunmayan öğrenciler alınmayarak okul kapısı önünde bekletilmiştir. Bu uygulama Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutlayan laik Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmayan bir uygulamadır.

28 Şubat sürecini anımsatan, hatta aratmayan bu tür uygulamalar ülkenin toplumsal barışına hizmet etmeyeceği gibi yıllardır kadının kıyafeti üzerinden yürütülen anlamsız tartışma ve uygulamalara bir yenisini daha eklemiştir. Bu olayın takipçisi olacağımızı, sorumlular hakkında gerekli soruşturmanın zaman geçirilmeden derhal açılmasını talep ediyoruz. Süreci kararlılıkla takip edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim

Anadolu Lisesi Jandarma Kocaeli Gebze Eğitim Yaşam Haberler

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Yorumlar (13)

Uğur AKTAŞ:

Bir öğretmen olarak yasak getirilmesine karşıyım ancak kızlarımıza 'açıklık' ve 'çıplaklık' arasındaki farkı anlatmamız gerek. Bazı kızlarımız maalesef bu mezuniyet günlerini kendini gösterme günü olarak görüyor. Toplumumuzun edep ve ahlak sınırları çoktan aşılmış durumda. Özgürlük adı altında mahremiyet kavramı yok sayılmakta.

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VEFA:

Siz sadece İncir yaprağının örttüğü kadarına karuşabilirsiniz, gerisi sizi hiç ilgilendirmez,. İran mı burası, ülkeyi mollalar bastı da haberimiz mi yok!...

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VEFA:

Kimse kimsenin ne türbanına laf etsin ne de açık giyindi diye kıyafetine. Saygı bekleyen önce kendisi karşı tarafa saygı göstermeli...

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Aden null:

şunu bi kabul edelim 90ların ve 2binlerin bayanları ile şimdiki zamana bakın şuan çıplaklığın çağı olduğunu görürsünüz geçmişe örf adete hiç uygun değil, ters yorum yapanlar caddelerde sokaklarda çıplak kadınları görmek istiyor galiba gibi geliyo bana

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Seydo:

Derhal soruşturma başlatılmalı. İmam hatip değil orası.

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Egezen:

görüntülerde görüldüğü kadarıyla okula alınmayacak bir kıyafet yok ortada

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Metehan Eryilmaz:

Ortadoğu ülkesine dönüyoruz iyice

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Kaanije Kalesi:

Ortadoğuda bulundunuz sanırım.

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Metehan Eryilmaz:

Evet görevim gereği 4 sene bulundum. Gidip oraları görüp ülkemizin kıymetini anlamak lazım

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Tolga:

Okul bahcesinde düzenlenen tören e dügün kiyafetiyle gidersen olacagi budur. Bizim insanlar neden kurallara uymuyorlar ille muhalefet mi yapmaniz gerek? Sunu da belirteyim özel hayatinda herkes istedigi gibi giyinebilir karisilmasina karsiyim!

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