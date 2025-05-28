Yediği tokadı unutturmak istiyor! Macron'dan eşiyle samimi pozlar
Vietnam ziyaretinde eşinden tokat yiyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çizdiği karizmasını yeniden toparlamak için çaba gösteriyor. Endonezya'nın başkenti Cakarta'da temaslarda bulunan Macron, bu sefer eşi Brigitte Macron ile samimi pozlar verdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz geçtiğimiz hafta Vietnam temasları sırasında dünyaya rezil oldu. Macron, uçaktan ineceği sırada eşi Brigitte Macron'dan tokat yedi.
MACRON'UN YEDİĞİ TOKAT KOLAY KOLAY UNUTULMAYACAK
Fransa lideri eşiyle şakalaştıklarını söylese de, görüntüler dünyaya bomba gibi düştü. Yurt dışı temaslarına devam eden Macron'un son durağı Endonezya'nın başkenti Cakarta oldu.
EŞİYLE BU SEFER SAMİMİ POZLAR VERDİ
Fransa lideri Macron, yediği tokadı unutturmak için eşiyle bu sefer samimi pozlar verdi. Kameraların önünde Macron çifti sarılırken, ikilinin sürekli güldüğü görüldü.
İşte Macron çiftinin Endonezya'da kameraya yansıyan görüntüleri: