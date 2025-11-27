Haberler

Hırsızlar itiraf etti! Louvre soygununda Rusya'nın parmağı mı var?

Hırsızlar itiraf etti! Louvre soygununda Rusya'nın parmağı mı var?
Güncelleme:
Dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde gerçekleştirilen soyguna ilişkin soruşturma derinleşiyor. Gözaltındaki şüpheliler, soygun görevini "Slav aksanlı iki adam"dan 15 bin Euro karşılığında aldıklarını itiraf etti. Bu ifadeler, Fransız istihbaratının uzun süredir gündemde tuttuğu olası Rusya bağlantısı şüphesini güçlendirdi. Profesyonel bir şekilde planlanan soygunun, düşük profilli zanlılarca gerçekleştirilmesi, Paris'te "dış müdahale" tartışmalarını alevlendirdi.

  • Louvre Müzesi'nden 19 Ekim'de 9 mücevher çalındı ve 8 mücevher hala aranıyor.
  • Fransız istihbarat raporu, soygunun Rusya'nın Fransa'yı istikrarsızlaştırma amacıyla bağlantılı olabileceğini belirtti.
  • Soygunda 4 şüpheli yakalandı ve bir şüpheli, görevi Slav aksanlı iki adamdan 15 bin Euro'ya aldığını ifade etti.

Fransa'da dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de yapılan soygundan yaklaşık bir ay sonra polis, 4 kişilik çetenin son üyesini de yakaladı.

8 MÜCEVHER HALA ARANIYOR

Şüphelinin daha önce yakalanan 3 örgüt üyesiyle bağlantılı ve Paris'in Seine-Saint-Deniz banliyösünden olduğu ya da orada ikamet ettiği belirtilirken, zanlı hakkında organize suç ve suç ortaklığı suçlamalarıyla soruşturma açıldı. Şüphelinin kimliği ve yaşına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı. Louvre Müzesi'nden çalınan 8 mücevher ise hala aranıyor.

Yakalanan hırsızlar her şeyi itiraf etti! Louvre soygununun arkasında Rusya mı var?

"GÖREVİ SLAV AKSANLI İKİ ADAMDAN 15 BİN EURO'YA ALDIM"

Gözaltındaki şüphelilerden biri, polise verdiği ifadede, görevi soygundan birkaç gün önce "Slav aksanlı iki adam"dan 15 bin Euro karşılığında aldığını ve kendisine hedef olarak "terk edilmiş bir bina" gösterildiğini söyledi. Şüpheli, soygun sırasında Louvre Müzesi'nde Fransız Kraliyet Mücevherleri koleksiyonuna ev sahipliği yapan Galerie d'Apollon'da olduklarını bile fark etmediğini öne sürdü. Diğer bir şüpheli ise soygunu organize eden kişilerin de aynı aksanla konuştuklarını belirtti.

Yakalanan hırsızlar her şeyi itiraf etti! Louvre soygununun arkasında Rusya mı var?

"RUSYA, FRANSA'YI İSTİKRARSIZLAŞTIRMAK İSTİYOR OLABİLİR"

Fransız istihbarat birimleri, soygunun ardından hazırladıkları ilk raporda, olayın Fransa'yı içeriden istikrarsızlaştırmayı amaçlayan bir dış müdahale olabileceğine dikkat çekti. Yetkililer, şüphelilerin sınırlı suç kayıtlarına sahip olmasının, operasyonun arkasında "dış bir akıl" bulunma olasılığını artırdığını ifade etti. Raporda, ipuçlarının Rusya'ya işaret ettiği de kaydedildi.

Yakalanan hırsızlar her şeyi itiraf etti! Louvre soygununun arkasında Rusya mı var?

TARİHİ ESERLER ÇALINMIŞTI

Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ne, 19 Ekim sabahı soygun düzenlenmişti. Soygunda, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'e ait taç ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Tarihi değeri olan 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın yaptığı soygun 7 dakika sürmüştü.

Yakalanan hırsızlar her şeyi itiraf etti! Louvre soygununun arkasında Rusya mı var?

Sayıştayın hazırladığı ön raporda, müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında "sürekli" ve "önemli oranda" gecikmelerin yaşandığı ve bu durumun güvenlik açığı yarattığı belirtilmişti. Louvre Müzesi Müdürü Laurence Des Cars, soygun nedeniyle 22 Ekim'de Senato Kültür Komisyonunda ifade vermişti. Soygundaki "sorumluluğunu kabul ettiğini" belirten Des Cars, Kültür Bakanı Rachida Dati'ye istifasını sunduğunu ancak istifasının reddedildiğini açıklamıştı.

Yakalanan hırsızlar her şeyi itiraf etti! Louvre soygununun arkasında Rusya mı var?

Soygunun ardından Louvre Müzesi'nde sergilenen birtakım mücevherler, ulusal merkez bankası Fransa Bankasına taşınmıştı. Louvre Müzesi'nden tarihi eserlerin çalındığı soygunla bağlantılı 2 kişi 29 Ekim, 1 zanlı ise 2 Kasım'da tutuklanmıştı.

