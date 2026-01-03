Venezuela'yı bombalayan Trump'ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın Özgürlük

Venezuela'nın başkenti Karakas'a ülke saatiyle gece 02.00 sıralarında ABD tarafından operasyon düzenlendi. ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamayla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin gözaltına alınarak ülke dışına çıkarıldığı öğrenildi. Yaşanan bu gelişme ardından pek çok ülke açıklama yayınladı.

RUSYA: SON DERECE ENDİŞE VERİCİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'ya yaptığı saldırıyı "son derece endişe verici" olarak nitelendirerek kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin bu sabah Venezuela'ya karşı silahlı saldırı eyleminde bulunduğu hatırlatılarak, "Bu, son derece endişe verici ve kınanması gereken bir durum." ifadesi kullanıldı.

Bu tür eylemleri haklı çıkarmak için kullanılan bahanelerin temelsiz olduğunun altı çizilen açıklamada, ideolojik düşmanlığın iş odaklı pragmatizm ve güvene dayalı, öngörülebilir ilişkiler kurma isteğinin önüne geçtiğine işaret edildi.

Mevcut durumda, her şeyden önce daha fazla gerilimin tırmanmasını önlemek gerektiği ve diyalog yoluyla bir çıkış yolu bulmaya odaklanmanın çok önemli olduğu vurgulanan açıklamada, "Birbirlerine karşı suçlamaları olan tüm ortakların, sorunlara diyalog yoluyla çözüm aramaları gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda onları desteklemeye hazırız." ifadelerine yer verildi.

"YÖNETİMİN İZLEDİĞİ YOLU DESTEKLEDİĞİMİZİ TEYİT EDİYORUZ"

Latin Amerika'nın bir barış bölgesi olarak kalmaya devam etmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Venezuela'ya, yıkıcı olmayan, hele ki askeri, dış müdahale olmaksızın kendi kaderini belirleme hakkı garanti edilmelidir. Venezuela halkıyla dayanışmamızı ve ülkenin ulusal çıkarlarını ve egemenliğini korumayı amaçlayan Bolivarcı yönetimin izlediği yolu desteklediğimizi yeniden teyit ediyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

Rusya'nın, Venezuela yetkililerinin ve Latin Amerika ülkelerinin liderlerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) acil olarak toplanması çağrısına destek verdiği bildirilen açıklamada, Venezuela'daki Rus Büyükelçiliğinin normal şekilde faaliyet gösterdiği aktarıldı.

KOLOMBİYA

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Caracas şu anda saldırı altında. Venezuela'ya saldırdılar. Füzelerle bombalıyorlar. OAS ve BM derhal toplanmalı" ifadelerini kullandı.

İRAN

İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla, ABD'nin Venezuela'nın "toprak bütünlüğü ve egemenliğine" yönelik askeri saldırısını kınadığını bildirdi.

Açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya yönelik silahlı saldırısının Birleşmiş Milletler (BM) Şartındaki amaç ve ilkelere aykırı olduğu vurgusu yapılırken, BM'den saldırıyı kınaması istendi.

İSPANYA'DAN ARABULUCULUK TEKLİFİ

İspanya taraflar arasında arabuluculuk yapmayı teklif etti. İspanya resmi haber ajansı EFE, Caracas'ın farklı bölgelerindeki hava saldırıları sonucu meydana gelen patlamalarla ilgili tüm bilgilerin toplandığını, Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in Büyükelçi ile telefonda görüşüp tüm personelin güvende olduğu bilgisini aldığını yazdı. EFE, Venezuela'daki gelişmelerle ilgili Albares'in AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB'deki mevkidaşlarıyla telefon diplomasisi başlattığını bildirdi.

AŞIRI SAĞCI VEKİLDEN ABD'YE DESTEK

İspanya'da aşırı sağcı Vox Partisinin lideri Santiago Abascal, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela'ya saldıran ABD'ye destek verdi. Abascal, "Maduro'nun uyuşturucu teröristi rejimi derhal teslim olmalı ve acımasızca işkence ettiği Venezuelalı halkı acılardan kurtarmalıdır." ifadesini kullandı.

KÜBA

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Venezuela'ya yönelik saldırılar nedeniyle sorumlu tuttuğu ABD'yi kınadı. Diaz-Canel, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, hava saldırılarına maruz kalan Venezuela'ya destek çıktı. Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel "Küba, ABD'nin Venezuela'ya karşı suç teşkil eden saldırısını kınıyor ve uluslararası toplumdan acil bir tepki talep ediyor." ifadesini kullandı. Barışçıl bir bölgenin vahşi saldırılara uğradığına dikkati çeken Diaz-Canel, ABD'yi "Venezuela halkına ve Amerika kıtasına karşı devlet terörü uygulamakla" suçladı.

ARJANTİN'DEN ABD'YE DESTEK

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada saldırıya ilişkin "Yaşasın Özgürlük" dedi.