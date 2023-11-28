Ukrayna'da Kar Fırtınası: 10 Kişi Hayatını Kaybetti, 23 Kişi Yaralandı

Ukrayna'yı etkisi altına alan şiddetli kar fırtınası sonucunda 10 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk olmak üzere 23 kişi yaralandı. Odessa, Harkov, Mikolayiv bölgeleri ile Kiev'de can kayıpları yaşandı. Ayrıca, ülke genelinde 11 bölgede 411 yerleşim yeri elektriksiz kaldı.

Ukrayna'da kar fırtınası nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk olmak üzere 23 kişi ise yaralandı.

Ukrayna'yı vuran şiddetli fırtına etkisini sürdürüyor. Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Odessa, Harkov, Mikolayiv bölgeleri ile Kiev'de 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si çocuk 23 kişinin ise yaralandığını belirtti. Bakan Klymenko can kayıplarının 5'inin Odessa'da, 2'sinin Mikolayiv'de kayda geçtiğini aktardı. Olumsuz hava şartları nedeniyle ülke genelinde 11 bölgede 411 yerleşim yeri de elektriksiz kaldı.

Öte yandan Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'da da şiddetli fırtına nedeniyle dün 2 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. - ODESSA