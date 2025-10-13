Uçak neden pas geçti! Sisi'yi arayan Erdoğan, açık açık tehdit etmiş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen Gazze zirvesine katılan liderler arasında yer aldı. Zirveden saatler önce ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ERDOĞAN UÇAĞI ÖNCE PAS GEÇTİ, SONRA MISIR'A İNDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Mısır'ın Şarm El Şeyh Havaalanı'na inmekten son anda vazgeçip pisti pas geçti. Bir süre Kızıldeniz üzerinde tur atan uçak daha sonra havalimanına iniş yaptı.

ERDOĞAN'DAN SİSİ'YE TELEFON: NETANYAHU GELİRSE, ANKARA'YA DÖNERİM

Netanyahu'nun zirveye katılacağını öğrenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla uçağın son anda pas geçtiği öğrenilirken, yeni detaylar da belli oldu. İsrail basınından Israel Hayom gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Devlet Başkanı Sisi'yi uçaktayken telefonla aradı. Erdoğan, Sisi'yi Netanyahu zirveye gelirse uçağının havalimanına inmeyeceği ve Ankara'ya döneceği yönünde tehdit etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Mısır Devlet Başkanı Sisi

NETANYAHU MISIR'A GELMEKTEN VAZGEÇTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tehdidi işe yaradı. Netanyahu, Trump'ın zirveye katılma yönündeki davetine rağmen Mısır'a gelmekten vazgeçti.

TRUMP VE ERDOĞAN MISIR'DA YAN YANA

Öte yandan ABD Başkanı Trump'ın da Mısır'a ulaşmasıyla aile fotoğrafı çekimi başladı. Trump, liderlerle tek tek fotoğraf çektirdi. Trump, Erdoğan'ı kollarını açarak karşıladı. Samimi halleri dikkat çeken iki lider bir süre ayaküstü sohbet etti.

TRUMP'TAN ERDOĞAN'A: BU ADAMI SEVİYORUM

Trump Erdoğan'a, "Dostum… Bu adamın ne kadar çetin olduğunu biliyor musunuz? Bu adamı seviyorum. Bu adamı seviyorum.'" dedi.

İMZALAR ATILDI, ERDOĞAN 4 LİDER ARASINDA

Gazze'deki ateşkesin korunması ve barış amacıyla düzenlenen "Barış Zirvesi" kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Gazze için "Niyet Belgesi" imzaladı. En önde sadece ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Devlet Başkanı Sisi ve Katar Emiri'nin olması dikkat çekti.

TRUMP: OLDUKÇA KAPSAMLI BİR BELGE

ABD Başkanı Donald Trump, imza töreni öncesi yaptığı açıklamada, zirvede bir araya gelen ülkelere dikkat çekerek, "Muhtemelen servet ve güç bakımından bugüne kadar bir araya gelmiş en büyük ülkeler topluluğu ile karşı karşıyayız. Bunun bir parçası olmak benim için bir onur. Şimdi, birçok kural, düzenleme ve diğer unsurları kapsayan, oldukça kapsamlı bir belge imzalayacağız" dedi.

"HER ŞEY OLAĞANÜSTÜ BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR"

Orta Doğu'da İsrail, Hamas ve diğer birçok tarafla ilgili belgelerin zaten imzalandığını belirten Trump, "Ve her şey olağanüstü bir şekilde ilerliyor. Bildiğiniz gibi rehineler, zamanında ve planlandığı gibi serbest bırakıldı. Elbette, hayatını kaybedenler için çok üzücü bir durum. Onların kalıntıları aranmaya devam ediliyor ve birçok taraf birlikte çalışıyor. Bazıları bulundu, bazıları ise bulunamadı" ifadelerini kullandı. Orta Doğu'da uzun yıllar sonra barış sağlanacağını söyleyen Trump, "Özellikle bu masada temsil edilen ülkelerden büyük destek aldık" dedi.

Öncelikle ev sahibi Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye yönelen Trump, "Şunu söylemek isterim, gerçekten harikaydınız. Ülkeniz inanılmaz. Hakkınızda kötü bir insanmışsınız gibi konuşuyorlar ve size adil davranmadıklarını düşünüyorum. Oysa siz aslında çok iyi bir insansınız. Zor bir çevrede bulunuyorsunuz ve her taraftan kuşatılmışsınız. Bu sizin sayenizde gerçek oldu. O yüzden size çok teşekkür etmek istiyorum. ve ayrıca Katar'dan bahsetmek isterim, teşekkürler. Büyük bir adam ve olağanüstü bir lider" dedi.

"TÜRKİYE'NİN ORDUSU ÇOK GÜÇLÜ"

Yumuşak insanları değil zorlu karakterleri sevdiğini söyleyen Trump, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitap ederek, "Bu beyefendi Türkiye denilen yerden geliyor ve dünyanın en güçlü ordularından birine sahip. Hatta ordusu, bizim bilmemize izin verdiği kadarından daha güçlü. Son dönemdeki çatışmalara bakarsanız, hepsinde en önde yer aldılar. Kazandı ve kazandığında bununla övünmekten kaçındı. Hiçbir şey istemiyor, sadece huzur istiyor. Kendisi çetin bir adam ve benim dostum. Ne zaman ihtiyaç duysam hep yanımda oldu. Bu yüzden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. NATO'nun ne zaman kendisiyle bir meselesi olsa, beni arıyorlar ve 'Bize bir iyilik yapar mısın, Erdoğan'la konuşabilir misin?' diyorlar. Ben de konuşuyorum ve kendisi bizi hiç yarı yolda bırakmıyor. Asla bırakmıyor. Gerçekten inanılmaz. Dostluğu için kendisine teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Ev sahibi Mısır'a özellike teşekkür etmek istediğini söyleyen Trump, "Bu zirve için Mısır'ı tercih etmemizin nedeni, çok yardımcı olmanızdı. Hem de çok yardımcı oldunuz" dedi.

ABD Başkanı Trump-Mısır Devlet Başkanı Sisi

Dünyanın en güçlü ve zengin ülkelerinin zirvede bir araya geldiğine vurgu yapan Trump, "Bugünkü kadar geniş ve güçlü bir birliktelik görülmemiştir. Şahsen ben, böyle bir tabloyu daha evvel görmüş değilim. Burada bizimle oldukları için hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

"MESELEYİ BİRKAÇ SAAT İÇİNDE ÇÖZDÜK"

Daha sonra Azerbaycan lideri İlham Aliyev'e dönerek Azerbaycan ve İran arasındaki savaşa son vereli çok olmadığını ifade eden Trump, "İyi bir iş ortaya çıkardım mı?" ifadelerini kullandı. Sonra Ermenistan lideri Nikol Paşinyan'a dönen Trump, "Siz ikiniz halen iyi anlaşıyorsunuz değil mi?" diyerek şakalaştı. ABD Başkanı Trump, "32 yıl boyunca savaştılar ama biz meseleyi yaklaşık bir saat içinde çözdük. Şimdi birbirlerini seviyorlar. Harika bir şey. Bence müthiş" diye konuştu.

"ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI OLMAYACAK"

Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Thani ile birlikte niyet belgesine imza attıktan sonra dünyanın en güçlü ve en zengin ülkelerinin liderlerinin Gazze'deki durumu düzeltmek üzere bir araya geldiğini söyledi. İmza sonrası açıklamasında Trump, "Gazze'deki durumu düzeltmek, her şeyi yoluna koymak istediler. Durum bir noktada çığırından çıkmıştı. Onlar bir araya gelip konuşmaya başladığında her şey çok hızlı ilerledi. İnanılmaz sorunsuz gitti. O kadar pürüzsüz ilerledi ki kimse bunun bu kadar kolay olabileceğine inanmadı" dedi.

Şimdiye kadar çok sayıda anlaşmaya imza attığını fakat hiçbirinin insanlar tarafından bu kadar önemsenmediğini ifade eden Trump, "Her zaman, Üçüncü Dünya Savaşı Orta Doğu'da başlayacak derler. Ama bu olmayacak. Aslında hiçbir yerde başlamasını istemiyoruz ama evet, başlamayacak. O yüzden herkese teşekkür etmek istiyorum" dedi.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Mısır'daki zirveye ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası arenadaki tecrübesini ve liderliğini bir kez daha gösterdi. Bugün Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak Mısır'da düzenlenen "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"ne katılarak liderlerle birlikte Niyet Beyanı'nı imzaladı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜN ÖNEMİNİ VURGULADI"

Zirve, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, bölgesel barışın ve istikrarın tesisine yönelik yürütülen diplomatik çabaların önemli bir dönüm noktası oldu. Cumhurbaşkanımız, zirvede yaptığı görüşmelerde Türkiye'nin barış, adalet ve insani değerler temelindeki kararlı duruşunu bir kez daha ortaya koydu; kalıcı barışın sağlanması için iki devletli çözümün önemini vurguladı.

Türkiye, başından bu yana Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımının son bulması, sivillerin korunması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için yoğun bir diplomasi yürütmektedir. Ülkemiz, Gazze'nin yeniden ayağa kalkması, yaraların sarılması, Filistinli kardeşlerimizin huzur ve güven içinde geleceğe bakabilmesi için sorumluluk almayı sürdürecek; mazlumun yanında, adaletin safında ve barışın öncüsü olmaya devam edecektir."

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.