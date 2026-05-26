5 gün önce evden ayrılan gençten haber alınamıyor

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 5 gün önce evden ayrılan 16 yaşındaki Alper Yalçın'dan haber alınamıyor. Ailesi ve ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Konuksever köyünde 5 gün önce evden ayrılan 16 yaşındaki Alper Yalçın'dan haber alınamıyor.

5 gün önce evden çıkan Alper Yalçın'dan haber alamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Yalçın, aile ve ekiplerin yaptığı çalışmalara rağmen bulunamadı. Alper Yalçın'ın ağabeyi Hacı Hasan Yalçın, Alper ile herhangi bir sorunlarının olmadığını söyledi. Ağabey Yalçın, "Her baba gibi babam evden ayrılmadan önceki akşam kendisine nasihatlerde bulundu. Alper sabah evden ayrıldı, eve dönmeyince kendimiz arama faaliyetlerine başladık. Alper bir ay önce yine ortadan kayboldu. O zaman aradığımızda akrabaların yanında olduğunu tespit ettik. Kardeşimin ayrıca uyku problemi var. Kırsalda bir yerde uykuya dalıp uyanamama durumu olabilir" dedi.

Alper Yalçın'ı arama çalışmaları devam ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
