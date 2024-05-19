Türkiye'den İran'a 'geçmiş olsun' mesajı: Kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın içinde olduğu helikopterin Doğu Azerbaycan'da düşmesi sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan "geçmiş olsun" mesajı geldi.

İran Devlet televizyonu, Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığını ve kaza bölgesine ilk yardım ekiplerinin gönderildiğini bildirdi. Reisi'nin konvoyunda 3 helikopter olduğu bilgisi paylaşıldı. Reisi'nin bulunduğu helikopterde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da olduğu öğrenildi.

DIŞİŞLERİ'NDEN "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İran'da bugün (19 Mayıs) yaşanan helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri üzüntüyle takip ediyoruz. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da aralarında bulunduğu İranlı yetkililerin güvende ve sağlıklı olmalarını temenni ediyor, kardeş İran halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

TÜRKİYE'DEN İRAN'A ARAMA-KURTARMA DESTEĞİ

İranlı yetkililerden yardım talebinin geldiği de bildirilirken "Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İRAN'DAKİ HELİKOPTER KAZASI

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter, Azerbaycan sınırındaki baraj açılış töreni dönüşünde hava şartları nedeniyle sert iniş yaptığı kaydedildi. İran Kızılayı, daha önce yaptığı açıklamada "kazanın" Kaleyber ve Verzigan arasında meydana geldiğini duyururken, İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, kurtarma ekiplerinin henüz bölgeye ulaşamadığını vurguladı.

HELİKOPTERİN İÇİNDE İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI DA VAR

Doğu Azerbaycan Eyalet Vali Yardımcısı Cebbarali Zakiri, Reisi'nin konvoyundaki 3 helikopterden 2'sinin iniş yaptığını, birinin düştüğünü söyledi. Reisi'yi taşıyan helikopterde aralarında Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bulunduğu bazı yetkililerin olduğu bildirildi.