Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu teröristi bulmanız gerekiyor" demişti! ABD'de Türkevi'ne saldıran zanlı Türk çıktı

New York'ta Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi'ne saldırı düzenleyen zanlının Giresun nüfusuna kayıtlı Recep Akbıyık olduğu belirlendi. Türkiye'de yaralama, tehdit ve uyuşturucu bulundurmadan suç kaydı bulunan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırının ardından, ABD'ye seslenerek, "Bu teröristi bulmanız gerekiyor" demişti.

ABD'nin New York kentinde,Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi'ne saldırı gerçekleştirilmişti. Elinde demir levye ile gelen bir kişi, Türkevi binasının camlarını kırmıştı. Olaya sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD makamlarına seslenerek, "Türkevi orada size bir emanettir. Türkevi'nin camlarını levyeyle kıran bu teröristi bulmanız gerekiyor" demişti.

ZANLININ KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Türk makamları, gelen bir ihbar üzerine başlattığı inceleme sonucu zanlının kimliğini belirledi. Zanlının, geçen sene çıkış yaptığı Türkiye'de "yaralama, tehdit ve uyuşturucu bulundurma" nedeniyle adli sicil kaydı bulunan Giresun nüfusuna kayıtlı Recep Akbıyık olduğu tespit edildi.

EVSİZLER BARINAĞINA BASKIN DÜZENLENDİ

Türk makamları, bilgileri, New York Polis Teşkilatına iletti. New York polisi, bunun ardından soruşturmayı hızlandırarak dün şüphelinin kaldığı evsizler barınağına baskın düzenledi. Zanlının burada bulunamadığı bildirildi. Zanlı hakkında yapılan ihbarda, şahsın psikolojik sorunları olduğu kaydedildi. Zanlı Recep Akbıyık hala aranıyor.