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Tel Rıfat'ta onlarca PKK'lı terörist ele geçirildi

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Suriye Milli Ordusu'nun, PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında Tel Rıfat kenti tamamen kuşatıldı. Operasyon sonucunda birçok terörist ele geçirilerek rehin alındı.

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin Tel Rıfat- Münbiç koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat kentini tam kuşatmaya aldı. Bölgede birçok terörist kaçarken bazı PKK/YPG'liler ise ele geçirilerek rehin alındı.

Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ı Tam Kuşatarak PKK/YPG'ye Darbe Vurdu

Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı başlattığı operasyonda SMO askerleri, ilçenin doğu, kuzeydoğu, kuzeybatı ve güney yönlerinde PKK/YPG'li teröristlerle çatışarak ilerledi.

Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ı Tam Kuşatarak PKK/YPG'ye Darbe Vurdu

Kuveyris Askeri Havaalanı'nı kontrolüne aldıktan sonra Halep yönünde ilerleyen SMO birlikleri, Beşşar Esad rejimi karşıtı silahlı grupların daha önce ele geçirdiği Şeyh Neccar sanayi bölgesine ulaşarak ilçenin güneyine yerleşti. Böylece terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Tel Rıfat sahası tüm yönlerden kuşatılmış oldu.

Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ı Tam Kuşatarak PKK/YPG'ye Darbe Vurdu

BİRÇOK TERÖRİST ELE GEÇİRİLDİ

Son olarak SMO, Tel Rıfat'ın yakınındaki Deyr Cemal köyünü ele geçirdiklerini duyurdu. Bu Minnığ Havaalanı dışında alınan 6'ıncı köy oldu. SMO unsurları Tel Rıfat kırsalında birçok PKK/YPG'li teröristi de rehin aldı.

Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ı Tam Kuşatarak PKK/YPG'ye Darbe Vurdu

ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI OPERASYONU

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatmıştı. Rejim karşıtı silahlı grupların Halep'e yönelik operasyonunun başlamasıyla, hakimiyetindeki alanları çok kısa sürede kaybeden Suriye rejim güçleri, söz konusu gruplar karşısında terör örgütü PKK/YPG'den destek istemiş, bu durum PKK/YPG'ye alan açmıştı.

Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ı Tam Kuşatarak PKK/YPG'ye Darbe Vurdu

Suriye rejimi, kontrolü altındaki toprakları Fırat'ın doğusunda yer alan PKK/YPG güçlerine devretmeye başlamış, Fırat'ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG mensubu Halep bölgesine gelmiş ve örgüte ait ağır silahlar bölgeye sevk edilmeye başlanmıştı. Terör örgütü PKK/YPG, Suriye rejim güçlerinin, kontrolündeki bölgeleri kendilerine bırakışını fırsat bilerek Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusundaki Münbiç arasında terör koridoru oluşturma planını devreye sokmuştu.

Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ı Tam Kuşatarak PKK/YPG'ye Darbe Vurdu

Bunun üzerine SMO grupları, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatmıştı. SMO, Rakka-Halep arasındaki yolu keserek PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturmasına engel olmuştu. SMO, operasyon sırasında askeri uçakların ve hava savunma sistemlerinin bulunduğu Kuveyris Askeri Havaalanı'nı kontrolüne alarak PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç hattını kesmişti. Fırat'ın batısında Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede bulunan Tel Rıfat, 8 yıldır YPG/PKK'lı teröristlerin işgalinde.

Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ı Tam Kuşatarak PKK/YPG'ye Darbe Vurdu

TERÖRİSTLERİN TEL RIFAT'TA ÜSLENMESİ

PKK/YPG'li teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti. Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı. Terör örgütü, buradan uzun süredir Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırılar düzenliyor.

Tel Rıfat'ta onlarca PKK'lı terörist ele geçirildi
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (22)

Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Sarı torbalara doldurun hepsini.Yardımına Kim gidecek bakalım.En önemlisi Ö.Çzel ne diyecek bu duruma

Yorum Beğen147
Yorum Beğenme58
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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Tel Rıfat'ta komşu değişti. Pyd iken Smo oldu. Ne değişecek ,oarada hakimiyetimiz var mı ?

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme125
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Haber YorumlarıBaba Yorgun:

Hadi Allah'ın aslanı ABD kendini göster yine yoksa bu Ortadoğu da tilkiler yine deliğinden çıkmış hadi Allah'ın aslanları ABD ve büyük İSRAİL

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme104
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Haber Yorumlarıadil güner:

esir almaya gerek yok bosuna beslemeyin...

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıMehmet Kan:

Herkesin bir hesabı varsa.Allah azleve celleninde bir hesabı onun yaptığı hesabı kimse bozamaz .

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıMustafa DOĞAN:

Sikin kafaları na bunları beslettirmeyin bize

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

Reis ne lazımsa ver muhaliflere sıha ıha sılah roket bırde bol bol sarı torba ver

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Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıSuphi Sıcakyüz:

Chp çok üzülmüştür bu duruma

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Haber YorumlarıSokrates:

yürüyün aslanlarım

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Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıHüso Fıso:

Saraydan çıkma sanal yorum ve beğenilere aldanmayın

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme29
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