Sırbistan'da Vucic yenilgiyi kabul etti, Öğrenci Listesi'ne 135 sandalye öngördü

Sırbistan'da başbakanlık için yarışan eski Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, seçim yenilgisini kabul ederek, "Bu seçimleri kaybettiğimiz açık. Parlamentoda Öğrenci Listesi yaklaşık 135, biz ise yaklaşık 105 sandalye alacağız. Bizim yaklaşık 1 milyon 720 bin, onların ise yaklaşık 2 milyon 200 bin oyu var" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı