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Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı

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Suriye Milli Ordusu, Münbiç ve Deyrizor'un ardından terör örgütünün 2015'ten beri elinde tuttuğu kritik bir noktayı daha ele geçirdi. Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı terör örgütünden kurtarılırken bölgedeki 2 kadın teröristin yakalandığı görüntüler ortaya çıktı.

27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar, 61 yıllık Baas rejimini 12 gün içinde herhangi bir çatışmaya girmeden devirdi.

MÜNBİÇ VE DEYRİZOR'DAN SONRA BİR KRİTİK HAMLE DAHA

Bölgedeki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, Beşar Esad'ın ülkeden kaçarken terör örgütü PKK/ Ypg'ye bıraktığı Münbiç ve Deyrizor'da kontrolü sağlarken bugün kritik bir hamlede daha bulundu.

Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı

TİŞRİN BARAJI İŞGALDEN KURTARILDI

Suriye Milli Ordusu (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında, özellikle doğu kesimde yer alan illerin su ve elektrik kaynağının büyük bölümünü sağlayan Tişrin Barajı'nı, terör örgütü PKK/ Ypg'nin işgalinden kurtardı. SMO, operasyon kapsamında 2015'ten beri PKK/ Ypg terör örgütünün işgalindeki Tişrin Barajı'nın kontrolünü sağladı.

Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı

KADIN TERÖRİSTLER BÖYLE YAKALANDI

Öte yandan barajın ele geçirildiği operasyonda 2 kadın terörist de SMO tarafından yakalandı. Teröristlerin yakalandıkları görüntüler de büyük ses getirdi.

Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı

ELE GEÇİRİLEN EN BÜYÜK VE ÖNEMLİ BARAJ

Münbiç ilçesinin güneyinde yer alan ve Fırat Nehri üzerindeki önemli barajlardan biri olan Tişrin, şu ana kadar ele geçirilen en büyük ve önemli baraj. Suriye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'i Tişrin, Tabka ve Baas barajlarından karşılanıyor.

Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı

ABD BARAJDA ÜS KURMUŞTU

Fırat Nehri'nin batı yakasındaki Tişrin Barajı, 27 Aralık 2015'te ABD desteğiyle YPG/ Pkk'nın eline geçmişti. Baraj, terör örgütünün Fırat'ın batısında işgal ettiği ilk nokta olmuştu. ABD, Ocak 2016'da barajda üs kurmuştu.

Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık'ta Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıCengaver Baran:

Dem parti gelecek seçimde yüzde 30 oy alıcak türkiye geneli

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme134
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Haber YorumlarıMehmet Karakus:

Kimileri Allah'ın izniyle böyle tarih yazar ABD Rusya İsraile meydan okur oyun bozar ,kimileri de açlıktan ölüyoruz diye propaganda yapar düzelecek olan ekonomiyi düzelmesinde oy alalım diye medet umar vizyon meselesi.

Yorum Beğen91
Yorum Beğenme43
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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

ABD nin Terör örgütünü yok edin. Neymiş İsid e karşıymış. İşid i biz yok ederiz.

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıBartuhan:

Kıyılı köşeli iyice bir onarın o yakaladıklarınızı

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıEmre null:

simdi yazik değil mj bu kadınlara şu hallerine bak nerde görülmüş kadın savaşçı Musluman kadın savaşçı olur mu biim ordumuzda kadın komutan var ki bence olmamali ama biz savasa sokmuyoruz sadece kadın mahkumlar suçları yakalamak için varlar ne pkk ne dem asla Kürt kardeşlerimizle örtüşen yakışan hareketleri yok hayata bakışları yok chp gibi chp nasıl Bizden milletten uzaksa tepeden bakıyorsa milli değerlere aykiriysa dem de pkk da böyledir bak ne güzel ülkeniz var kızlarıniza namusunuza karisiliyor mu gayet medeni bir yönetimle suan hayatınıza devam ediyorsunuz devlet kurmakla şerefe erişilmez dilini konuşmakla da erişilmez ahlakla iyi olmakla erişilir Kürt Kürdün Türk Türkün dostu değildir iyi insan iyi insanı dostudur önemli olan iyi insan olmak

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Akp olan bitenden kendine pay cikarmaktan baska birsey yapmiyor olan biteni kendi eseri gibi gostermeye kalkiyor abd ve israil plani oldugunu ic kamuoyunda bilerek perdeleyip radikal islamci teror orgutunun ilerleyisini halk harakeri diye tanitip reklam yapiyor biz mal degiliz o silahllari ve son model toyota araclari o orgutun altina kim verdi devasa muhimmati ve silahlari kim verdi sahi HTŞ harakete gecmeden once israil neden bombalayaRak orgute destek oldu simdi bu akp nin eserimiymis

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Pkk bolgeeen temizlenmeyecek saeede furat nehrine kadar temizlenecek siz haberleri nasil okuyorsunuz demekki firat nehrinden otesi icin gizliden anlasmaya varilmis ki akp de buna okey demis ki pkk nin cekilmesini bol reklam yaparak anlatiyor siz hic diratin diger yakasinda terör örgütünün cekildigini duydunuz mu zavallilar batısında isgal edilen yerler zaten bizim hukumet icin avunma bolgesiydi buralari pkk dan yer alindi diyerek reklam yapip kamuoyunu avutma araci olsun diydiyşgal etmisti pkk

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Haber YorumlarıSeko Seko:

İsrailin istemedigi şey suyun pkk nın kontrolünden çıkması baraj ve sular çok önemli israil bıranın su kaynaklarını kurulacak pkk devleti ile kendi ülkesine taşımak istiyor büyük planlarından biri bu

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Akp ve akpli eşittir yalan talan dolan haram

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Haber YorumlarıTheRamazan456 null:

niye teslim alıyorsunuz ki, gerekeni yapın

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