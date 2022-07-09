Sri Lanka'da binlerce gösterici hükümet binasını bastı! Devlet Başkanı güvenlik güçlerince kaçırıldı - Haberler

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Sri Lanka'da binlerce gösterici hükümet binasını bastı! Devlet Başkanı güvenlik güçlerince kaçırıldı

AA - Büşra Selvi Öğütcen - Dünya
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Ekonomik kriz nedeniyle hayat şartlarının ağırlaştığı Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da geniş çaplı hükümet karşıtı protesto düzenleyen göstericiler, hükümet binasına girdi. Barikatları aşan göstericilerin havaya ateş açan güvenlik güçlerinin girişimlerine rağmen hükümet binasına girmesi sonrasında, Devlet Başkanı Rajapaksa güvenlik güçleri tarafından kaçırıldı. Başkanlık sarayına giren göstericilerden bazıları yatak odasında fotoğraf çektirirken, bazıları ise havuzda zaman geçirdi.

Sri Lanka'da ellerinde siyah bayraklar taşıyan ve ülke genelinden gelen binlerce gösterici, protesto nedeniyle akşam sokağa çıkma yasağı ilan edilen ancak daha sonra kaldırılan Kolombo'da bir araya geldi.

Sri Lanka'da binlerce gösterici hükümet binasını bastı! Devlet Başkanı güvenlik güçlerince kaçırıldı

Medyadaki haberlere göre, hükümet karşıtı yüzlerce protestocu, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aştı. Güvenlik güçleri, devlet başkanlığı yerleşkesine giren protestocuları dağıtmak için havaya ateş açtı.

Sri Lanka'da binlerce gösterici hükümet binasını bastı! Devlet Başkanı güvenlik güçlerince kaçırıldı

Asya basınında yer alan haberlerde ise protestocuların zorla yerleşkeye girmesinin ardından Devlet Başkanı Rajapaksa'nın yerleşkeden ayrıldığı ve güvenliği bir yere götürüldüğü ileri sürüldü. Öte yandan Başkanlık sarayına giren göstericilerden bazıları yatak odasında fotoğraf çektirirken, bazıları ise havuzda zaman geçirdi.

Sri Lanka'da binlerce gösterici hükümet binasını bastı! Devlet Başkanı güvenlik güçlerince kaçırıldı

Kolombo'da görevlendirilen polis ve askerler, Devlet Başkanı Rajapaksa ile Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin istifası isteyen protestoculara karşı devlet başkanlığı konutunun çevresinde yoğun güvenlik önlemleri almıştı.

Sri Lanka'da binlerce gösterici hükümet binasını bastı! Devlet Başkanı güvenlik güçlerince kaçırıldı

Kolombo ve civarında dün yerel saatle 21.00'da uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı, muhalif siyasetçiler ve avukatların itirazı nedeniyle sabah kaldırılmıştı. Sri Lanka anayasasına göre, kendi rızasıyla istifa etmediği sürece bir devlet başkanının görevden alınması neredeyse imkansız.

Sri Lanka'da binlerce gösterici hükümet binasını bastı! Devlet Başkanı güvenlik güçlerince kaçırıldı

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan ülkede halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı. Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı. Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa, 9 Mayıs'ta istifa etmiş, kabine de feshedilmişti. Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti. Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Dünya

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Yorumlar (1)

bekir yapici:

yasanan küresel krizin ardindan dünyanin bir cok ekonomisi zayif ülkelerinde huzursuzluk veya buna benzer durumlar var, bizdeki pahalilikta dünya listesinde rekor seviyesinde ikdidarin buna bakarak kendilerini övme türlü kurnazliklarla oyalamak yerine sokaga cikarak halka inerek Türkiye halkinin sabrina ve devletine bagliligina tesekkür etmeleri gerekmezmi?

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