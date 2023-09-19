Son Dakika: "Karabağ Azerbaycan toprağıdır" diyen Erdoğan'dan BM"de çok net vurgu: Ermenistan verdiği sözü tutmalı

Son dakika: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Karabağ'da antiterör operasyonu başlattığı Ermenistan'a çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ermenistan başta Zengezur Koridoru'nun açılması olmak üzere verdiği sözleri yerine getirmesini bekliyoruz. Artık herkesin kabul ettiği gibi Karabağ Azerbaycan toprağıdır. Bunun dışında bir statünün dayatılması asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda (BMGK) önemli açıklamalar yaptı. Dünyadaki gelişmelerle ilgili önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'a da çağrıda bulundu.

"KARABAĞ, AZERBAYCAN TOPRAĞIDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ermenistan'ın başta Zengezur Koridoru'nun açılması olmak üzere verdiği sözleri yerine getirmesini bekliyoruz. Artık herkesin kabul ettiği gibi Karabağ Azerbaycan toprağıdır. Bunun dışında bir statünün dayatılması asla kabul edilmeyecektir. Azerbaycan'ın attığı adımları destekliyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşme sürecini başından beri destekledik. Ancak Ermenistan'ın bu tarihi fırsatı değerlendiremediğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

" BM Genel Kurulu'nun tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dünyamızın geleceği konusunda iyimser bir tablo çizmek maalesef mümkün değil. Karşımızdaki fotoğraf, küresel ölçekte daha tehlikeli sınamalarla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Avrupa'nın doğu sınırlarında yaşayan savaş, ekonomiden güvenliğe her alanda ciddi sorunlar ortaya çıkardı.

"DEPREMLERDE ÜLKEMİZE SAĞLANAN CÖMERT DESTEĞİ UNUTMAMIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

6 Şubat'ta yüzyılın en büyük doğal afetlerinden biri ile karşı karşıya kaldık. Ülkemize sağlanan cömert desteği unutmamız mümkün değildir. 50 binden fazla insanını kaybettiği, milyonlarca insanı barındıran şehirlerin yerle yeksan olduğu bugünde ülkemize gösterilen dostluk bizler için önemli bir teselli kaynağıdır.

"TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU, BM'NİN TEMASIYLA ÖRTÜŞTÜ"

Genel Kurul'un bu yıl temasının Türkiye'nin hedefleri ile örtüşmesinden memnuniyet duyuyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonu, BM'nin temasıyla örtüştü. Küresel adaletsizlikleri ortadan kaldıran, ekonomik eşitsizliklerin üzerine giden, güvenlik, refah üreten tüm insanlığın hayrına bir uluslararası sistemin tesisi çağrımız giderek yankı buluyor.

"BMGK ARTIK DÜNYA GÜVENLİĞİNİN TEMİNATI OLMAKTAN ÇIKMIŞTIR"

BM Güvenlik Konseyi, artık dünya güvenliğinin teminatı olmaktan çıkmış, 5 ülkenin siyasi stratejilerinin çarpışma alanı haline gelmiştir.

"BİR KEZ DAHA DİYORUZ Kİ DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR"

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine en büyük tehdit, bu ülke üzerinde hesabı olan güçlerin güdümündeki terör örgütlerine verilen açık destektir. DEAŞ ile en büyük mücadeleyi vermiş bir ülke lideri olarak Suriye ve Irak başta olmak üzere kendi siyasi ve ekonomik çıkarları için DEAŞ ve benzeri örgütleri paravan olarak kullananların riyakarlığından bıktık usandık. Bu bölgelerdeki tehdit sadece DEAŞ değildir. Asıl tehdit, vekalet savaşlarının aracı olan kullanılmak üzere beslenen terör örgütleridir. Bir kez daha diyoruz ki dünya 5'ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür.

TAHIL KORİDORU MESAJI

Küresel açlık tehlikesi ile karşı karşıya bulunan coğrafyalara uzanan bu insani köprünün sürmesi için temaslarımız sürüyor. Çevredeki çatışma ve ihtilaflar karşısında dünya barışına mümkün olan en büyük katkıları sunmaktır.

"ULUSLARARASI TOPLUMU KKTC'NİN BAĞIMSIZLIĞINI TANIMAYA DAVET EDİYORUZ"

Ada'daki BM Barış Gücü'nden tarafsızlığa riayet bekliyoruz. İtibarı zedelenen bu gücün, Kıbrıs'ta yeni itibar kaybıyla karşı karşıya kalmasını istemeyiz. Uluslararası toplumu KKTC'nin bağımsızlığını tanımaya, bu ülkeyle diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya davet ediyoruz.

"ORTA DOĞU'YA KALICI BARIŞIN GELEBİLMESİ, FİLİSTİN-İSRAİL SORUNUNUN NİHAİ ÇÖZÜMÜYLE MÜMKÜN"

Orta Doğu'ya kalıcı barışın gelebilmesi, ancak Filistin-İsrail sorununun nihai bir çözüme kavuşturulabilmesiyle mümkündür. Kudüs'ün özellikle de Harem-i Şerif'in tarihi konumuna saygı gösterilmesinin takipçisi olmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devleti hayata geçirilmeden, İsrail'in de aradığı huzuru ve güveni bulabilmesi zordur.

"AB'NİN TÜRKİYE'YE YÖNELİK İKİRCİKLİ TAVIRLARI SON BULMALI"

AB'den beklentimiz, ülkemize yönelik yükümlülüklerini süratle yerine getirmesidir, Türkiye'ye yönelik sergilenen ikircikli tavırların son bulması gerekiyor.

SIFIR ATIK HAREKETİ

Buradan tüm ülkeleri, uluslararası kurumları ve sivil toplum kuruluşlarını Sıfır Atık Hareketine destek vermeye davet ediyorum.

"KUR'AN'A KARŞI SALDIRILARA İZİN VEREN AVRUPA KENDİ ELİYLE GELECEĞİNİ KARARTMAKTADIR"

Avrupa'da Kur'an'a karşı saldırılara, ifade özgürlüğü maskesi altında izin vererek eylemleri teşvik eden zihniyet, kendi eliyle geleceğini karartmaktadır. Bilhassa gelişmiş ülkelerde bir virüs gibi yayılan ırkçılık, yabancı karşıtlığı, İslam düşmanlığı, artık tahammül edilemeyecek seviyelere ulaşmıştır. Aileye sahip çıkmak insanlığın istikbaline sahip çıkmaktır. Küresel dayatmalar karşısında dostlarımızı ailenin korunmasına hassasiyet göstermeye çağırıyorum."