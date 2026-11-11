Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Van’da otomobilin çarptığı kadın öldü! Acı haberi bir türlü veremedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van’da otomobilin çarptığı kadın öldü! Acı haberi bir türlü veremedi Haber Videosunu İzle
Van’da otomobilin çarptığı kadın öldü! Acı haberi bir türlü veremedi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van’ın Erciş ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Gülşen Gündüz (61), hayatını kaybetti. Kaza sonrası çalan Gündüz'ün cep telefonu açan vatandaşın, arayan kişiye acı haberi vermekte zorlandığı anlar kameralara yansıdı.

Van’ın Erciş ilçesinde 61 yaşındaki Gülşen Gündüz, bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza yerinde talihsiz kadının çalan telefonunu cevaplayan bir vatandaşın, acı haberi arayan kişiye verirken güçlük çektiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kaza, akşam saatlerinde Erciş ilçesi Salihiye Mahallesi, Van-Ağrı kara yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki 06 DFM 388 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülşen Gündüz’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Gündüz’ü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen Gündüz, hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEYEMEDİ

Bu sırada kazada ölen Gülşen Gündüz’ün yerdeki cep telefonu çaldı. Çevredeki vatandaşlardan biri, telefonu açarak arayan kişiye cevap verdi. Vatandaş Gündüz’ün yakınlarına üzücü haberi vermekte zorlanırken, hastaneye gelmelerini istedi. Vatandaşın o anları ise kameralara yansıdı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı iddianamesi kabul edildi

Fenerbahçe otobüsü saldırısında flaş karar
Atış poligonunda intihara kalkıştı

Poligonda kan donduran anlar kamerada
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis babanın evde bıraktığı silah 12 yaşındaki oğlunun sonu oldu

Polis babanın silahı 12 yaşındaki oğlunun sonu oldu
Türkan Şoray'la küs olduğu iddia edilmişti! Kardeşinden olay sözler

Usta ismin kardeşi iddialara yanıt verdi
Çağla Şıkel, Atatürk'ü anarken gözyaşlarına hakim olamadı

Gözyaşlarına hakim olamadı!
Yapay zekanın tavsiyesine uydu, evsiz kaldı

Aman bu hatayı yapmayın! Yapay zekanın tavsiyesine uydu, evsiz kaldı
Türkiye'nin en işlek yolunda tipi! Ulaşım durma noktasına geldi

Türkiye'nin en işlek yolunda tipi! Ulaşım durma noktasına geldi
Aldatıldığını öğrenen kadın bilgisayarı parçaladı! Sonrası korkunç

Yasak aşkın acısını bilgisayardan çıkardı! Sonrası korkunç
İsmail Kartal'ın son halini görenler kahroldu

İsmail Kartal'ın son halini görenler kahroldu