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Irak'ın Amara kentinde klor gazı sızıntısı 61 kız öğrenciyi hastanelik etti

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Irak'ın Meysan vilayetine bağlı Amara kentindeki süt ürünleri fabrikasında klor gazı sızıntısı meydana geldi; yakındaki Zehra Kız Lisesi'nde 61 kız öğrenci nefes darlığıyla hastaneye kaldırıldı. Irak Çevre Bakanı Sirve Abdülvahid, okulların su depolarında inceleme talimatı verdi.

Irak'ta meydana gelen klor gazı sızıntısı nedeniyle 61 kız öğrenci nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Irak'ın güneyindeki Meysan vilayetindeki Amara kentinde bulunan süt ürünleri fabrikasında klor gazı sızıntısı meydana geldi. Fabrika yakınındaki Zehra Kız Lisesi sızıntıda etkilendi. Lisede öğrenim gören 61 kız öğrenci nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Irak Çevre Bakanı Sirve Abdülvahid, vilayetlerdeki çevre müdürlüklerine okulların su depolarında kapsamlı saha incelemeleri yapılması ve su örnekleri alınarak kullanım açısından güvenli olup olmadıklarının kontrol edilmesi talimatını verdi. Öğrencilerin güvenliğinin kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayan Çevre Bakanı Abdülvahid, sağlıklarını ve hayatlarını tehlikeye atan hiçbir ihmale müsamaha gösterilmeyeceğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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