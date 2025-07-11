Silahlarını yakarak imha eden PKK'lıların kimlikleri belli oldu! İşte Bese Hozat'ın gerçek adı
Türkiye, 47 yıllık terör belasından kurtulma yolunda önemli bir adım attı. Terör örgütü elebaşlarından Bese Hozat'ın da aralarında bulunduğu 30 kişilik bir grup, Süleymaniye'de düzenlenen bir törenle silahlarını ateşe atarak imha etti. "Barış ve Demokratik Toplum Grubu" olarak adlandırılan grupta yer alan teröristlerin kimleri belli oldu. İşte o 30 isim...
Türkiye 47 yıldır süren terör belasından kurtuluyor. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı tutumuyla destek verdiği 'Terörsüz Türkiye' hedefinde sahada ilk somut adım atıldı. Terör örgütü Pkk'dan bir grup, Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etti.
SİLAHLAR ATEŞE ATILIP İMHA EDİLDİ
Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki bir mağarada toplanan Pkk'lı grup, buradan silahlarıyla çıkarak, topluluğun bulunduğu alana geldi. Pkk'nın sözde üst düzey yöneticisi Bese Hozat'ın da bulunduğu 15'i kadın 30 kişiden oluşan Pkk'lı grup, ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti.
İŞTE SİLAH BIRAKAN TÖRİSTLERİN İSİMLERİ
- BESE HOZAT:
Adı-soyadı: Hülya ORAN
Örgüte katılım tarihi: 1994
- BEHZAT ÇARÇEL:
Adı-soyadı: Nedim SEVEN
Örgüte katılım tarihi: 1990
- TEKOŞİN OZAN:
Adı-soyadı: Esmen AYAZ
Örgüte katılım tarihi: 1992
- TEKİN MUŞ:
Adı-soyadı: Mehmet DEMİRER
Örgüte katılım tarihi: 1989
- ŞİNDA MARDİN:
Adı-soyadı: Fatime YILDIRIM
Örgüte katılım tarihi: 1993
- ŞİYAR DERSİM:
Adı-soyadı: Adil DAŞKIN
Örgüte katılım tarihi: 1998
- IRMAK LADİN DİREN:
Adı-soyadı: Besime GÜRARSLAN
Örgüte katılım tarihi: 2001
- FAİK BARAN:
Adı-soyadı: Mustafa ÇAKIR
Örgüte katılım tarihi: 2011
- SERDAR BAWER:
Adı-soyadı: Ethem KILIÇ
Örgüte katılım tarihi: 2012
- ADIL NEFEL:
Adı-soyadı: Özhan CEYHAN
Örgüte katılım tarihi: 2008
- XEBAT PENABER:
Adı-soyadı: Hüseyin NAS
Örgüte katılım tarihi: 2014
- CANDA MİZGİN:
Adı-soyadı: Mizgin SÖNMEZ
Örgüte katılım tarihi: 2014
- LİLAV AZADİ:
Adı-soyadı: Ronahi EROL
Örgüte katılım tarihi: 2015
- ZEMYAN DENİZ:
Adı-soyadı: Keziban SEKMEN
Örgüte katılım tarihi: 2013
- AXİN ZANA:
Adı-soyadı: Kıymet KORKMAZ
Örgüte katılım tarihi: 2015
- BERİTAN BOTAN:
Adı-soyadı: Zeynep ÖZ
Örgüte katılım tarihi: 2013
- DILJİN RUKEN:
Adı-soyadı: Şerife TEKİN
Örgüte katılım tarihi: 2015
- CANFEDA BAHOZ:
Adı-soyadı: Ağin TOPRAK
Örgüte katılım tarihi: 2009
- BAWER RONAHİ:
Adı-soyadı: Hakan AYDIN
Örgüte katılım tarihi: 2012
- MEHTİ AKİF:
Adı-soyadı: Tacdin IŞIK
Örgüte katılım tarihi: 1994
- HAMZA BOTAN:
Adı-soyadı: Ergin TAN
Örgüte katılım tarihi: 2014
- ALİŞER KOÇGİRİ
Adı-Soyadı: Serkan ÖZGEN
Örgüte katılım tarihi: 1999
- DIYARBAKIR SİPAN
Adı-soyadı: Fırat İŞLEYEN
Örgüte katılım tarihi: 2014
- BAWER CİLO
Adı- soyadı: Erol DAŞDELEN
Örgüte Katılım Tarihi: 2019
- KENDAL EGİD
Adı-Soyadı: İzzettin ERSOY
Örgüte katılım tarihi: 2013
- HEVİ ÖZALP
Adı-soyadı. Yeşim YALÇINTAŞ
Örgüte katılım tarihi: 2014
- ARİN HEBUN
Adı- Soyadı: Arya TOKAY
Örgüte katılım tarihi: 2014
- AZİME ÇİYA
Adı-soyadı: Bahar DELİCİ
Örgüte katılım Tarihi: 2014
- BİJİ STERK DIYARBAKIR
Adı-Soyadı: Şinda OYUNLU
Örgüte katılım tarihi: 2020
- BENGİN RONAHİ
Adı Soyadı: Emine EKİN
Örgüte katılım tarihi: 2024
MİT MENSUPLARI DA TÖRENDE YER ALDI
Faaliyetin gerçekleştiği alanda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı yetkilileri, Iraklı yetkililer, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileri ve güvenlik güçleri, DEM Partililer, bazı sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ve medya mensupları yer aldı.
"ÖCALAN'IN ÇAĞRISINA CEVAP OLARAK BURAYA GELDİK"
Silahları imha eden Pkk'lı gruptan açıklama da geldi. Yapılan açıklamada, "Demokratik değişim ve dönüşüm sürecine ivme kazandırmak üzere oluşan Barış ve Demokratik Toplum Grubu olarak; burada bulunan ve tarihi demokratik eylemimize tanıklık eden herkesi saygıyla selamlıyoruz. Abdullah Öcalan'ın 19 Haziran 2025 günü açıklamasında dile getirdiği çağrıya cevap olarak buraya geldik. Gelişimiz aynı zamanda Önder Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat 2025 günü açıkladığı Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı, 5-7 Mayıs günlerinde yapılan PKK 12. Kongre kararları temelindedir." denildi.
"SİLAHLARIMIZI ÖZGÜR İRADEMİZLE İMHA EDİYORUZ"
Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi: "Barış ve Demokratik Toplum sürecinin pratik başarısı için bir iyi niyet ve kararlılık adımı olarak ve bundan sonra özgürlük, demokrasi ve sosyalizm mücadelemizi, demokratik siyaset ve hukuk yöntemiyle yürütmek amacıyla ve demokratik entegrasyon yasalarının çıkarılması temelinde sizlerin huzurunda silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz. Attığımız bu adımın başta kadınlar ve gençler olmak üzere tüm halkımıza, Türkiye ve Ortadoğu halklarına ve tüm insanlığa hayırlı olmasını, barış ve özgürlük getirmesini diliyoruz.
Abdullah Öcalan'ın "Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum" ifadesine yürekten katılıyor ve bu tarihi ilkenin gereğini yerine getiriyor olmaktan büyük gurur ve onur duyuyoruz."
SÜRECİN TAMAMLANMASI 3-4 AYI BULACAK
Öte yandan silah bırakma süreci 3-4 ayda tamamlanacak, MİT ve TSK'nın takibinde olacak. Silah bırakmanın her safhası takip edilip, kayda alınacak. PKK'nın da içinde bulunduğu örgütün çatı yapılanması KCK tarafından, törenin yapılacağı yerin yakınında, törenden sonra video kayıtlarının yayımlanacağı bir ekran kurulacağı açıklandı.
Edinilen bilgilere göre, MİT ve TSK zaten bu etkinliğin 'şova' dönüştürülmesi ve provokasyon ihtimaline karşı gerekli tedbirleri alıyordu. DEM Parti'nin önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede de konunun gündeme geldiği öğrenildi.