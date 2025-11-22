Piliç Topkapı Zirvede: Dünyanın En İyi Tavuk Yemeği Türkiye'den

Uluslararası yemek rehberi TasteAtlas, gastronomi dünyasından kullanıcı oyları ve uzman değerlendirmelerini temel alarak hazırladığı "Dünyanın En İyi 20 Tavuk Yemeği" listesini yayımladı. Geleneksel Türk mutfağının ve Osmanlı saray lezzetlerinin önemli bir temsilcisi olan Piliç Topkapı, listede en yüksek puanı alarak dünya birincisi oldu.

Piliç Topkapı'nın Özelliği

Adını Topkapı Sarayı'ndan alan Piliç Topkapı, kemiksiz tavuk butlarının; çam fıstığı, kuş üzümü ve aromatik baharatlarla zenginleştirilmiş iç pilavla doldurulup pişirilmesiyle hazırlanıyor. Saray mutfağının zenginliğini ve Türk lezzet dengesini yansıtan bu özel tarif, TasteAtlas kullanıcıları tarafından en beğenilen yemek seçildi.

Listenin İlk 10'unda Öne Çıkanlar

TasteAtlas listesinin ilk 10 sırasında, dünyanın farklı mutfaklarından öne çıkan tavuk yemekleri yer aldı:

• 1 — Piliç Topkapı (Türkiye): Dünya birincisi.

• 2 — Rfissa (Fas): Tavuk ve mercimek ile servis edilen geleneksel Fas tabağı.

• 3 — Chikin (Güney Kore): Tatlı ve baharatlı soslu Kore usulü çıtır kızarmış tavuk.

• 4 — Pollo a la Brasa (Peru): Kömür ateşinde pişirilen Peru'nun ulusal yemeği.

• 5 — Butter Chicken (Hindistan): Kremalı ve baharatlı sosuyla klasikleşen lezzet.

• 6 — Karaage (Japonya): Soya sosu ve zencefil marinasyonlu çıtır kızarmış tavuk.

• 7 — Poulet Rôti (Fransa): Tereyağlı ve otlu fırın tavuğu.

• 8 — Dak Galbi (Güney Kore): Acılı gochujang sosuyla hazırlanan tavada pişen sokak yemeği.

• 9 — Chicken Karahi (Pakistan): Baharatlı domates sosunda pişirilen klasik lezzet.

• 10 — Inasal na Manok (Filipinler): Sirkeli, sarımsaklı ve limon otlu marineyle hazırlanmış ızgara tavuk.