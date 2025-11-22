Haberler

Piliç Topkapı Zirvede: Dünyanın En İyi Tavuk Yemeği Türkiye'den

Piliç Topkapı Zirvede: Dünyanın En İyi Tavuk Yemeği Türkiye'den
Güncelleme:
Uluslararası yemek rehberi TasteAtlas, kullanıcı oylamaları ve uzman görüşleriyle hazırladığı "Dünyanın En İyi 20 Tavuk Yemeği" listesini açıkladı. Listenin birinci sırasında, iç pilavla doldurularak hazırlanan ve Osmanlı mutfağının özel lezzeti olan Piliç Topkapı yer aldı.

  • Piliç Topkapı, TasteAtlas'ın 'Dünyanın En İyi 20 Tavuk Yemeği' listesinde dünya birincisi oldu.
  • Piliç Topkapı, kemiksiz tavuk butlarının çam fıstığı, kuş üzümü ve aromatik baharatlarla zenginleştirilmiş iç pilavla doldurulup pişirilmesiyle hazırlanıyor.
  • TasteAtlas listesinin ilk 10 sırasında Türkiye, Fas, Güney Kore, Peru, Hindistan, Japonya, Fransa, Pakistan ve Filipinler'den tavuk yemekleri yer aldı.

Uluslararası yemek rehberi TasteAtlas, gastronomi dünyasından kullanıcı oyları ve uzman değerlendirmelerini temel alarak hazırladığı "Dünyanın En İyi 20 Tavuk Yemeği" listesini yayımladı. Geleneksel Türk mutfağının ve Osmanlı saray lezzetlerinin önemli bir temsilcisi olan Piliç Topkapı, listede en yüksek puanı alarak dünya birincisi oldu.

Piliç Topkapı'nın Özelliği

Adını Topkapı Sarayı'ndan alan Piliç Topkapı, kemiksiz tavuk butlarının; çam fıstığı, kuş üzümü ve aromatik baharatlarla zenginleştirilmiş iç pilavla doldurulup pişirilmesiyle hazırlanıyor. Saray mutfağının zenginliğini ve Türk lezzet dengesini yansıtan bu özel tarif, TasteAtlas kullanıcıları tarafından en beğenilen yemek seçildi.

Listenin İlk 10'unda Öne Çıkanlar

TasteAtlas listesinin ilk 10 sırasında, dünyanın farklı mutfaklarından öne çıkan tavuk yemekleri yer aldı:

• 1 — Piliç Topkapı (Türkiye): Dünya birincisi.

Piliç Topkapı Zirvede: Dünyanın En İyi Tavuk Yemeği Türkiye'den

• 2 — Rfissa (Fas): Tavuk ve mercimek ile servis edilen geleneksel Fas tabağı.

Piliç Topkapı Zirvede: Dünyanın En İyi Tavuk Yemeği Türkiye'den

• 3 — Chikin (Güney Kore): Tatlı ve baharatlı soslu Kore usulü çıtır kızarmış tavuk.

Piliç Topkapı Zirvede: Dünyanın En İyi Tavuk Yemeği Türkiye'den

• 4 — Pollo a la Brasa (Peru): Kömür ateşinde pişirilen Peru'nun ulusal yemeği.

Piliç Topkapı Zirvede: Dünyanın En İyi Tavuk Yemeği Türkiye'den

• 5 — Butter Chicken (Hindistan): Kremalı ve baharatlı sosuyla klasikleşen lezzet.

Piliç Topkapı Zirvede: Dünyanın En İyi Tavuk Yemeği Türkiye'den

• 6 — Karaage (Japonya): Soya sosu ve zencefil marinasyonlu çıtır kızarmış tavuk.

Piliç Topkapı Zirvede: Dünyanın En İyi Tavuk Yemeği Türkiye'den

• 7 — Poulet Rôti (Fransa): Tereyağlı ve otlu fırın tavuğu.

Piliç Topkapı Zirvede: Dünyanın En İyi Tavuk Yemeği Türkiye'den

• 8 — Dak Galbi (Güney Kore): Acılı gochujang sosuyla hazırlanan tavada pişen sokak yemeği.

Piliç Topkapı Zirvede: Dünyanın En İyi Tavuk Yemeği Türkiye'den

• 9 — Chicken Karahi (Pakistan): Baharatlı domates sosunda pişirilen klasik lezzet.

Piliç Topkapı Zirvede: Dünyanın En İyi Tavuk Yemeği Türkiye'den

• 10 — Inasal na Manok (Filipinler): Sirkeli, sarımsaklı ve limon otlu marineyle hazırlanmış ızgara tavuk.

Piliç Topkapı Zirvede: Dünyanın En İyi Tavuk Yemeği Türkiye'den

Ayşe Şar
Haberler.com / Dünya
