Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Firari şüpheli Umut Altaş ABD’de gözaltına alındı

Tunceli’de 5 Ocak 2020’de kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş’ın ABD’de gözaltına alındığı öğrenildi. Türkiye’nin uluslararası düzeyde yürüttüğü girişimlerin ardından yaşanan gelişme, soruşturmada yeni bir aşamaya geçildiği şeklinde değerlendirildi.

Gülistan Doku soruşturmasında uluslararası boyuta taşınan süreçte dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş’ın ABD’de gözaltına alındığı bildirildi. Sürecin, Türk makamlarının Interpol ve ABD’li kurumlarla yürüttüğü temasların ardından hız kazandığı değerlendiriliyor.

ABD HATTINDA SÜREÇ HIZLANDI 

Soruşturma kapsamında Türkiye, Umut Altaş’ın geçici tutuklanması ve iade sürecinin başlatılması amacıyla uluslararası girişimlerde bulunmuştu. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından başta ABD ve Meksika olmak üzere ilgili birimlere bildirim yapılmış, ardından Interpol nezdinde kırmızı bülten süreci işletilmişti.

Soruşturma dosyasında Umut Altaş’ın 2022’de önce Meksika’ya geçtiği, ardından yasa dışı yollarla ABD’ye giriş yaptığı değerlendirmesi yer alıyordu. Türkiye’de yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında kırmızı bülten süreci devreye alınmıştı.

GÖZLER İADE SÜRECİNE ÇEVRİLDİ 

Altaş’ın ABD’deki hukuki statüsü, olası geçici tutuklama kararı ve Türkiye’nin resmi iade talebine ilişkin gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Gözaltı tek başına iade anlamına gelmezken, süreç ABD makamlarının değerlendirmesi ve iki ülke arasındaki adli prosedürler kapsamında ilerleyecek.

Umut Halavart
