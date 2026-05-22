Fenerbahçe'den teklif aldı mı? İsmail Kartal'dan açıklama

Fenerbahçe'ye geri döneceği konuşulan İsmail Kartal, Fenerbahçe yönetiminden herhangi bir teklif almadığını açıkladı. Deneyimli hoca, Avrupa ve Arap Yarımadası'ndan iki teklif aldığını belirtti.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, Sporcast'e açıklamalarda bulunarak sarı-lacivertli takımdaki dönemi ve kendisi geleceği hakkında konuştu.

''TEKLİF ALMADIM''

Kendisine gelen teklifleri açıklayan İsmail Kartal, Fenerbahçe başkan adaylarından herhangi bir telefon almadığını belirterek "Ne Aziz Başkan'dan ne Hakan Safi Bey'den bir teklif almadım. Hakan Safi Bey'le hayatımda hiç konuşmadım. Avrupa'dan ve Arap Yarımadası'ndan iki teklif aldım. Şu anda süreç devam ediyor." dedi. 

"DZEKO VE TADIC İLE ARKADAŞ GİBİYDİK"

Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Edin Dzeko ve Dusan Tadic hakkında da konuşan Kartal, "Dzeko ve Tadic ile arkadaş gibiydik. Onlarla çok net konuşuyordum. Onlar da benimle konuşuyordu. Tadic bana el kaldırıp çok soru sorardı, ben de detaylı bir şekilde anlatırdım." ifadelerini kullandı. 

"3 KEZ GELDİ KUPA ALAMADI SÖYLEMİ VAR"

Kendisi için yapılan "3 kez geldi, kupa alamadı" eleştirilerine de yanıt veren İsmail Kartal, "Şimdi şöyle, 3 sefer geldi kupa alamadı söylemi var. Bir kere benim 1 tane kupam var. Galatasaray'ı yenerek Süper Kupa'yı kazandık. Bilmeyenler varsa bunu bir bilsin bir kere. İkinci sene kurşunlandık. Üçüncü sene ise 99 puan topladık ama şampiyon olamadık." şeklinde konuştu. 

Cemre Yıldız
