Beyaz Saray, Dünya Kupası'na katılacak o ülkeye rest çekti: Sizi ABD'ye sokmayız

Beyaz Saray Dünya Kupası Görev Gücü İcra Direktörü Andrew Giuliani, Ebola salgınıyla boğuşan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Milli Takımı'na sert bir uyarıda bulundu. Giuliani, takımın Belçika'daki kampında 21 gün boyunca izole halde kalmaması durumunda ABD'ye girişinin engelleneceğini açıkladı.

BEYAZ SARAY'DAN KONGO'YA SERT UYARI

Andrew Giuliani, Ebola salgınıyla boğuşan Kongo ekibine 21 günlük tam izolasyon şartı koydu. Takımın Belçika’daki kampında bu kurala uymaması halinde ABD’ye girişine izin verilmeyeceğini açıkladı. 

''SİZİ ÜLKEYE SOKMAYIZ''

Giuliani, ESPN’e yaptığı açıklamada konuyu FIFA’ya, Kongo Futbol Federasyonu’na ve Kongo hükümetine net bir şekilde ilettiklerini belirterek, ''Kongo’ya çok net bir şekilde söyledik. 11 Haziran’da Houston’a gelmeden önce 21 gün boyunca bu balonun bütünlüğünü korumak zorundalar. Bu izolasyonu sürdürmezlerse ABD’ye giriş hakkını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırlar. Onlara 'Sizi ülkeye sokmayız' dedik. Bundan daha açık konuşamayız.'' ifadelerini kullndı. 

Cemre Yıldız
