Şanlıurfa'da dilencinin üzerinden 117 bin TL çıktı

Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinin dilencilere yönelik otogarda gerçekleştirdiği denetimlerde bir dilencinin üzerinden 117 bin 661 TL çıktı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kent genelinde artış gösteren dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Şanlıurfa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde sağlık durumu ve maddi sıkıntı içinde olduğunu söyleyerek yolculardan para isteyen Ekrem K., bir süre ekipler tarafından takibe alındı.

DİLENCİ 117 BİN LİRA TOPLAMIŞ

Vatandaşlardan para toplarken suçüstü yakalanan dilenci, ekipler tarafından Zabıta Daire Başkanlığı'na götürüldü. Burada Ekrem K.'nın yapılan üst aramasında dilencilikten elde ettiği değerlendirilen 117 bin 661 TL ele geçirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç elde etmeye çalışan kişilere yönelik denetimlerin süreceğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
